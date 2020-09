Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Project xCloud, la plate-forme de jeu en nuage de Xbox, a été rebaptisée avant son lancement complet demain, mardi 15 septembre.

Désormais appelé Cloud Gaming moins accrocheur avec Xbox Game Pass Ultimate , le service offrira plus de 150 jeux Xbox One à jouer via une connexion de données sur un appareil Android.

Malheureusement, même avec les nouvelles conditions générales d Apple qui ouvrent la porte au jeu en nuage, il est peu probable que le service soit bientôt disponible sur iOS.

Cloud Gaming sera un ajout gratuit à Xbox Game Pass Ultimate - le programme dabonnement mensuel de Xbox qui comprend également plus de 200 jeux Xbox One, Xbox 360 et Xbox originaux à télécharger et jouer chaque mois, plus de 100 jeux PC, Xbox Live Gold (pour le jeu en ligne) et, à partir de novembre, EA Play.

Vous obtenez tout cela et le nouveau service cloud pour 10,99 £ / 14,99 $ par mois.

Il sera également disponible pour les Xbox Series S et Series X lors de leur lancement le 10 novembre. En fait, si vous décidez dacheter lun ou lautre dans le cadre du plan de paiement mensuel Xbox All Access , vous obtenez Xbox Game Pass Ultimate pour faire bonne mesure.

Cloud Gaming (anciennement xCloud) est disponible en version bêta depuis un an, mais sera disponible pour tous les abonnés Game Pass Ulimate à partir de demain.

Les jeux disponibles dès le premier jour comprendront Batman: Arkham Knight, Crackdown 3, Dirt 4, Forza Horizon 4 et la série Halo.

Écrit par Rik Henderson.