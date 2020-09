Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Dolby et Xbox ont annoncé que les prochaines consoles Xbox Seres X et Series S de nouvelle génération seront les premières à ajouter le jeu Dolby Vision à leur liste de fonctionnalités.

Xbox a déjà adopté Dolby Vision dans le passé, offrant le format sur ses machines Xbox One S et One X, mais uniquement pour la lecture de films et démissions de télévision.

Les nouvelles consoles pourront également jouer à des jeux pris en charge au format HDR amélioré, à condition que vous disposiez dun téléviseur ou dun écran compatible.

Les jeux Dolby Vision seront disponibles pour les consoles Xbox à partir de 2021. Ils seront également tous deux compatibles avec Dolby Atmos - un peu comme leurs homologues de la génération actuelle.

Le jeu en Dolby Vision nest pas nouveau, certains jeux Windows 10 proposent déjà le format HDR pour les PC compatibles. Cependant, ce nest pas particulièrement répandu. Peut-être que lannonce Xbox proposera également des jeux PC plus compatibles.

Les Xbox Series X et Series S seront disponibles à partir du 10 novembre, au prix de 449 £ (499 $) et 249 £ (299 $) respectivement.

Ils seront également disponibles dans le cadre du système de paiement Xbox All Access, dans lequel vous pouvez payer pour lune ou lautre console, plus Xbox Game Pass Ultimate pour un abonnement mensuel - 28,99 £ par mois pour la Xbox Series X, 20,99 £ pour la série S.

Écrit par Rik Henderson.