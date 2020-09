Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Avec le lancement de la Xbox Series X et de la Série S prévu pour le 10 novembre - et le prix maintenant entièrement révélé - vous vous interrogez peut-être sur lune des fonctionnalités révélées plus tôt dans lannée - lemplacement dextension de stockage.

Eh bien, vous êtes au bon endroit, car cest tout ce que vous devez savoir.

Xbox a révélé en mars 2020 que la Xbox Series X aurait un SSD interne de 1 To tout en prenant en charge un SSD externe du même format. Ceci est distinct et en plus de la prise en charge du stockage externe via USB, comme sur lancienne génération de consoles.

La grande différence est que la carte dextension de stockage est du même format que le stockage interne. Ce format est un NVMe personnalisé et en particulier, cest PCIe 4. NVMe est un format de stockage populaire auprès des joueurs pour les PC de jeu, car il offre une vitesse fulgurante. Être PCIe 4 signifie également quil sagit dune bande passante élevée et quil est en place pour prendre en charge les performances élevées promises par les nouveaux modèles Xbox.

Cela signifie que vous pourrez étendre le stockage de votre Xbox Series X ou Series S simplement en branchant la bonne carte à larrière de votre nouvelle console.Il sagit donc dune mise à niveau instantanée, sans avoir besoin de sortir un tournevis.

Microsoft travaille avec Seagate sur cette carte de stockage et pour le moment, on ne sait pas sil y aura dautres cartes tierces disponibles.

Oui, vous pouvez. Lune des choses intéressantes à propos de la carte dextension de stockage Seagate est que vous pourrez la retirer et lapporter chez quelquun dautre pour lutiliser sur leur Xbox Series X ou S.

Le point important à propos de ce format de stockage est que vous obtiendrez les mêmes performances de ce stockage supplémentaire que vous le faites du stockage interne. Xbox dit que via lemplacement dextension, vous aurez accès à larchitecture Xbox Velocity et cela offrira lexpérience de nouvelle génération.

En fait, la Xbox va plus loin en disant que "les jeux optimisés pour les Xbox Series S et Series X doivent être joués à partir du SSD interne ou dune Seagate Storage Expansion Card".

Cela signifie que le branchement dun disque externe via USB - même sil sagit dun SSD - ne fournira pas cette expérience.

Les lecteurs externes USB seront pris en charge, mais cest vraiment pour que vous puissiez accéder à vos anciens titres. Vous pourrez déplacer une clé USB de votre console existante, en la branchant sur votre nouvelle console Series X ou Series S pour vous donner accès aux jeux que vous avez précédemment téléchargés.

En fin de compte, les performances de nouvelle génération nécessiteront lutilisation de la carte dextension de stockage Xbox.

Cela na pas encore été révélé et reste la grande question. Bien que la promesse dune expansion facile soit excitante, elle aura un coût.

Actuellement, une carte Seagate Firecuda NVMe PCIe 4 de 1 To coûte environ 200 £ ou 250 $. Cela peut servir de prix indicatif, mais il convient de rappeler que généralement, le coût du stockage sur le marché des PC diminue avec le temps - le prix des accessoires Xbox ne suivra pas nécessairement cette voie.

Seagate a seulement parlé de sa disponibilité pour les vacances 2020. Cétait la même référence horaire que Xbox utilisait également. Microsoft a révélé quil était désormais fixé pour une date de sortie du 10 novembre pour les consoles - et nous parions que la carte Seagate sera disponible le même jour. Cependant, les prix pourraient être publiés le 22 septembre, date à laquelle les précommandes de la série Xbox ouvriront.

Écrit par Chris Hall.