Xbox Series S confirmée, 249 £ et ressemble à un haut-parleur

(Pocket-lint) - Microsoft a officiellement dévoilé la Xbox Series S - une console compagnon moins chère de son produit phare de nouvelle génération, la Xbox Series X.

À peine un secret grâce à de nombreuses fuites, la série S est étiquetée comme "la plus petite Xbox jamais créée", tout en étant de la même manière de la prochaine génération. Il est apparemment livré sans lecteur de disque, comme la Xbox One S All-Digital Edition et rivalisant avec PS5 Digital Edition , et sera au prix de 249 £ (299 $ aux États-Unis).

La rumeur veut que la Xbox Series X coûtera 499 $, mais cela na pas encore été officiellement confirmé.

Lannonce a été faite via les comptes officiels Xbox Twitter et Instagram, mais peut-être déclenchée par dimportantes fuites hier soir, qui ont montré le design et le prix «uniques».

Rendons-le officiel!



Xbox Series S | Des performances de nouvelle génération dans la ˢᵐᵃˡˡᵉˢᵗ Xbox jamais. 299 $ (ERP).



Au plaisir de partager plus! Bientôt. Promettre. pic.twitter.com/8wIEpLPVEq - Xbox (@Xbox) 8 septembre 2020

Cela a incité des mèmes en ligne à suggérer quil ressemble à une machine à laver ou à un haut-parleur. Cependant, lorsque vous regardez son prédécesseur direct, la Xbox One S, vous pouvez en fait voir quelle adopte une tendance de conception similaire. Le One S a également une grille sur le dessus (montrée sur le côté à la verticale), cest juste la même couleur que le reste de lunité.

Nous attendons maintenant avec impatience la date de sortie et le prix de la plus grande des deux machines de nouvelle génération - PS5 également.

Nous pensons que le début du mois de novembre sera une période très intéressante.

Écrit par Rik Henderson.