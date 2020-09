La Xbox Series S se rapproche clairement avec une autre nouvelle fuite

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Si vous ne pensiez pas que la Xbox Series S allait bientôt faire ses débuts, vous le ferez maintenant. Un client qui a commandé un nouveau contrôleur Xbox à Microsoft a remarqué que le dépliant de code dessai Xbox Game Pass inclus mentionne la console entrante.

Plus précisément, il mentionne la compatibilité avec "Xbox Series X | S" - mais il ny a aucun doute sur ce que cela signifie et cela ne signifie certainement pas la Xbox One S.

Jai un nouveau contrôleur pour ma Xbox car le mien était cassé. Fait intéressant, la feuille de code dessai Game Pass Ultimate mentionne la @Xbox Series S inopinée. Cest définitivement une chose. pic.twitter.com/GX1rOYG5g7 - Brendan (@BraviaryBrendan) 31 août 2020

Il y a eu des rumeurs persistantes selon lesquelles une nouvelle deuxième Xbox est dans les coulisses, ainsi que des fuites assez convaincantes, mais pour une raison quelconque, Microsoft a hésité à sexprimer davantage - peut-être parce quil veut intéresser les gens à la Xbox plus chère compatible 4K. Console de la série X avant de renverser les haricots sur la moins chère qui naura pas tout à fait le même ensemble de fonctionnalités et ne sera probablement pas compatible 4K.

Nous nous attendons même à ce que la série S soit moins puissante que la Xbox One X maintenant morte, bien que ce soit une mise à niveau sérieuse sur le One S quelle remplacera bien sûr.

Nous nous attendons à ce que la série S soit annoncée ce mois-ci, avec environ huit à 10 semaines avant le lancement de la Xbox Series X en novembre. Surveillez cet endroit.

Écrit par Dan Grabham. Édité par Rik Henderson.