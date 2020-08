Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le cinéma recommence lentement mais sûrement à tourner, avec de plus en plus de films en voie de sortie après des mois de retards alors que les salles étaient en grande partie fermées.

Wonder Woman 1984 est lun des plus grands films sur le point de sortir, et léquipe de Xbox vient de retirer quelques consoles en édition spéciale uniques, conçues pour commémorer le dernier film de super-héros de DC.

Inutile de dire, comme vous pouvez le voir sur limage ci-dessus, quils sont définitivement uniques - certains diraient un peu moche, mais qui sommes-nous pour juger? Nous avons au moins tous convenu que le contrôleur sur le thème de larc-en-ciel accompagnant la console sur le thème du Lasso de la vérité en orange est extrêmement beau.

Pour ceux qui ne savent pas en un coup dœil, les trois consoles sont inspirées, de droite à gauche, du lasso de marque de Wonder Woman, de la nouvelle armure dorée quelle revêt dans le film, et de son nouvel ennemi juré, Cheetah.

DC a publié une nouvelle bande-annonce pour Wonder Woman 1984 lors de son événement Fandome ce week-end, vous pouvez donc la consulter pour voir plus dinspiration visuelle pour les consoles en action.

Mettre la main sur les consoles est cependant une question plus compliquée - vous devrez aimer ou retweeter le Tweet du concours que Xbox devrait envoyer très bientôt pour avoir une chance den ramener un à la maison. Le concours se termine le 17 septembre, alors entrez votre participation avant pour avoir une chance.

Écrit par Max Freeman-Mills.