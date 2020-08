Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Xbox a levé le voile sur lexpérience utilisateur à venir sur la Xbox Series X.

La nouvelle interface utilisateur comprendra plusieurs des mêmes fonctionnalités déjà disponibles sur la Xbox One, mais comportera des modifications de conception, une interface plus rapide et un texte plus lisible. De plus, il sera également déployé sur Xbox One, Xbox Game Pass sur PC et applications mobiles Xbox, pour leur donner à tous la même esthétique.

Lexpérience Xbox , comme on lappelle, aura des coins arrondis sur les tuiles - un peu comme la nouvelle page Xbox Store sur linterface utilisateur Xbox One actuelle. Il y aura également de nouvelles polices, un style dillustration et bien dautres notes de conception.

On prétend que, sur la série X au moins, le nouvel écran daccueil démarrera 50 fois plus rapidement que le système actuel sur la Xbox One. Il se chargera également 30% plus rapidement lorsquil reviendra à lécran à partir dun jeu. Et toute linterface utilisera moins de mémoire - 40% de moins, prétend-on.

En plus de la nouvelle expérience, que vous pouvez voir plus en détail dans la vidéo ci-dessus, Xbox a révélé quelle introduirait une nouvelle application mobile cette saison de vacances - avec le lancement de la série X.

Cela permettra plus facilement le partage social avec dautres amis Xbox en dehors de la console. Vous pourrez envoyer rapidement des messages à laide de lapplication, tout en démarrant des groupes, même à distance.

À cette fin, les parties et le chat seront intégrés dans le même onglet dans le guide de la console Xbox.

La nouvelle interface fera ses débuts avec la Xbox Series X en novembre (selon les détails de la version divulguée).

Écrit par Rik Henderson.