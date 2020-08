Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La Xbox Series X a cassé la couverture et est apparue dans un environnement réel. Il a été récemment exposé à la Xperion E-Arena de Saturne, en Allemagne, et a été photographié par un fan de Xbox aux yeux daigle.

Maintenant, nous avons déjà vu de nombreux clichés de presse de la console, mais ces images de la console dans un contexte réel sont plus révélatrices - cela ressemble vraiment à un mini PC tour.

La Xbox Series X a été exposée à le-arena Xperion à Saturne (Allemagne) pic.twitter.com/xiMvia1FnX - Mr..Keema (@KeemaMr) 17 août 2020

Cela nest vraiment pas une surprise. La Xbox Series X a été qualifiée de «monolithique» depuis son lancement en décembre de lannée dernière, mais vous pouvez maintenant avoir une meilleure idée de son apparence rigide à côté de votre téléviseur.

Il est peu probable que le modèle dans larmoire en Allemagne ait été une version de travail complète. En effet, nous doutons quil y ait même des composants à lintérieur.

Il a clairement "prototype - pas à vendre" à larrière et nous avons rencontré la même chose avant, avec la Xbox One S et One X - des coques vides qui sont bonnes pour les photos et rien dautre.

Cependant, le fait que la Xbox affiche maintenant avec bonheur la machine de nouvelle génération nous donne lespoir que nous en saurons bientôt plus sur sa date de sortie et son prix. Après tout, plus il garde les lèvres serrées, plus la spéculation est forte.

Écrit par Rik Henderson.