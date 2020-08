Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Microsoft Flight Simulator est enfin là, et il est juste de dire quil épate les gens avec ses graphismes presque photoréalistes, son ambiance sereine et son bac à sable incroyablement massif dans lequel voler.

Cest une merveille technique et pas derreur, vous permettant de tomber sur nimporte quel point du globe et de voler autour de paysages et de villes incroyablement réalistes et recréés avec précision. Cependant, il a également ce "simulateur" proéminent dans le nom. Donc, alors que beaucoup de gens attendaient avec impatience le jeu avec des bâtons de vol prêts, quen est-il si vous nêtes pas aussi expérimenté? Comment Flight Simulator peut-il jouer si vous navez jamais joué à une simulation de vol auparavant?

Cest exactement ce que nous faisons et avons rassemblé quelques-unes des principales leçons que nous avons apprises, ici même.

Cela peut sembler à la fois évident et décourageant, mais plus vous passez dheures avec Microsoft Flight Simulator, plus vous vous rendez compte que piloter un avion peut être à peu près aussi difficile que vous limaginez.

Le jeu propose un ensemble de didacticiels utiles pour vous aider à démarrer, vous apprenant à contrôler votre avion en vol, ainsi que les procédures de décollage et datterrissage, mais nous les qualifierons de assez limités. Une fois que vous avez terminé les huit dentre eux (ou avant, si vous vous sentez gung-ho), vous êtes seul.

Nous vous recommandons vivement de transformer toutes les aides que vous pouvez trouver à leurs paramètres les plus élevés, sans vous soucier de savoir si cela vous rend trop courant. Heureusement, avec la simplicité des commandes commutées, vous pouvez toujours piloter même les avions les plus complexes disponibles sans trop de tracas. Pourtant, lajout dun contrôleur à votre souris et à votre clavier fera toute la différence.

Notre prochaine leçon est quelque chose que nous avons appris à la dure en volant dans une gamme de lieux mondiaux. Vous pourriez penser que vous êtes la prochaine Amelia Earhart une fois que vous avez effectué quelques jolis virages bancaires, ou que vous volez entre quelques gratte-ciel, mais ne soyez pas trop arrogant.

Il est normal de tenter une boucle ou un tonneau à un moment donné, mais ces manœuvres ne sont pas aussi simples quelles le semblent dans dautres jeux.

Si vous voulez vraiment vous sentir idiot, essayez-en un dans un 747 et voyez où cela vous mène. Ou pas, pour ainsi dire.

Nous ne sommes pas les premiers à le dire, mais les formations nuageuses et les conditions météorologiques dans Flight Simulator sont tout simplement étonnantes à regarder et à survoler.

Mieux encore, vous obtenez un widget de contrôle de la météo en temps réel qui vous permet de les ajuster à la volée, passant des tempêtes déchaînées au soleil placide en un instant. Heck, vous pouvez même contrôler la stratification exacte de trois couches de nuages séparées, ce qui signifie que même les dolts comme nous peuvent facilement créer des couchers de soleil si parfaits quils vous feront pleurer.

La leçon clé est dutiliser ce widget météo tout le temps - voyez votre environnement dans chaque type de lumière, changez la date pour ajuster la position du soleil, faites tout!

La sortie de Microsoft Flight Simulator, comme Animal Crossing: New Horizons avant elle, naurait pas pu être mieux chronométrée. Cela faisait des siècles que le tourisme et le vol mondial semblaient une possibilité si lointaine à tant de gens, ce qui en faisait le moment idéal pour vous déposer dans un minuscule Cessna à quelques milliers de pieds au-dessus de lendroit où vous aimeriez visiter.

Connaissez-vous Paris comme votre poche? Vérifiez-le et voyez si vous vous souvenez de votre chemin. Envie de voir le Grand Canyon? Laissez-vous tomber là-bas et volez à travers son abîme béant. Vous avez toujours envie dun vol de nuit à Hong Kong? Allez-y maintenant.

Le plus drôle, cest quil y a tellement dendroits incroyables à visiter que cest presque une course dimbécile de tous les énumérer. Néanmoins, si vous avez des destinations de vacances préférées depuis des années, nous vous recommandons de commencer par là. Cela apaisera votre âme.

Bien que vous soyez probablement comme nous et que vous passiez vos premières heures à essayer de vous déplacer dans un avion plus petit, à avoir une impression de vitesse et délan pour gratter cette démangeaison dadrénaline, lorsque vous arrivez à votre premier vol avec une bête plus grosse, prenez cest plus facile.

Notre premier vol 747 était au départ de JFK à New York, et il était prévu de simplement impliquer une petite escapade au-dessus de la ville pour voir ce que cest que de sortir lun des grands garçons dune piste. Une heure plus tard, nous naviguions toujours entre les couches nuageuses, émerveillés par les commutateurs, les options et les commandes du cockpit à portée de main.

Les différents avions peuvent répondre à des vibrations très différentes, en gros, mais tous partagent la capacité doffrir un voyage extrêmement relaxant dans le temps.

Écrit par Max Freeman-Mills.