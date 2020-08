Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Microsoft a confirmé que sa console de nouvelle génération, la Xbox Series X, arrivera en novembre. Mais son lancement anticipé a maintenant été quelque peu freiné.

Auparavant, la société basée à Redmond avait promis une date de sortie générale «vacances 2020» pour la Xbox Series X. Microsoft ne fournit toujours pas de date précise, mais certains rapports ont spéculé que ce sera au cours de la première semaine de novembre. Nous avons contacté Microsoft pour plus de détails et vous mettrons à jour lorsque nous en saurons plus.

Malheureusement, Microsoft a révélé la date de lancement de novembre tout en annonçant simultanément avec 343 Industries que Halo Infinite sera retardé jusquen 2021. Microsoft avait prévu de lancer la Xbox Series X et Halo Infinite en même temps cet automne. Le jeu était destiné à être un titre de lancement majeur pour la console.

Mise à jour du développement Halo Infinite pic.twitter.com/TFZvXhRN9f - Halo (@Halo) 11 août 2020

En fait, il ny aura plus de grand titre de lancement pour la Xbox Series X. Microsoft devrait se concentrer sur Xbox Game Pass lors du lancement de la console.

La société a déclaré dans un article de blog quelle visait également à fournir plus de détails sur des dizaines de nouveaux jeux lancés cette année, optimisés pour la Xbox Series X et ses fonctionnalités premium, notamment le traçage de rayons DirectX, des fréquences dimages de 120 ips, des temps de chargement plus rapides, et prise en charge de Quick Resume.

Pour en savoir plus sur la Xbox Series X, consultez notre guide ici . Nous attendons toujours son prix et le moment où les gens pourront commencer à précommander la console de nouvelle génération.

Écrit par Maggie Tillman. Édité par Rik Henderson.