xCloud beta est maintenant disponible pour les abonnés Xbox Game Pass Ultimate

(Pocket-lint) - Microsoft ouvre le service de streaming de jeux xCloud à plus de gens à partir daujourdhui. Les abonnés Xbox Game Pass Ultimate pourront tous accéder via lapplication bêta Game Pass mise à jour pour Android presque un mois complet avant le lancement officiel du service dans sa forme non bêta.

The Verge note que - tant que le service est opérationnel pour les abonnés - vous nobtiendrez pas un accès complet à tous les 100+ jeux qui devraient être lancés sur le service en septembre. Au lieu de cela, la liste des titres disponibles dans la version bêta actuelle est plus proche denviron 30 jeux, ce qui devrait encore être suffisant pour vous mouiller les orteils.

Cela a été confirmé dans une déclaration dun porte-parole de Microsoft qui a déclaré à Pocket-lint que xCloud «entrait dans une période bêta limitée pour assurer une transition en douceur de lexpérience de jeu en nuage vers lapplication Xbox Game Pass sur Android. Xbox Game Pass existant (version bêta ) les utilisateurs de lapplication auront la possibilité de tester un sous-ensemble des titres disponibles au fur et à mesure que nous préparerons lexpérience pour une plus grande disponibilité le mois prochain. "

Si vous êtes abonné, vous pourrez essayer la fonctionnalité à partir daujourdhui. Pour participer à laction, vous devez télécharger et installer la dernière version bêta de l application Game Pass pour Android .

Bien sûr, pour en tirer le meilleur parti, vous devrez également associer une manette sans fil Xbox à votre téléphone .

