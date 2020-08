Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La Xbox prend peut-être son temps pour confirmer la Xbox Series S - une version plus légère et moins chère de sa console de nouvelle génération - mais nous avons maintenant des preuves «officielles» de son arrivée.

Un utilisateur de Twitter aurait trouvé un contrôleur blanc de la série X dans la nature, dans son emballage complet et, à larrière, il indique clairement quil est également disponible pour la Xbox Series S.

Il y a aussi une excellente nouvelle pour les propriétaires de console Xbox existants et les utilisateurs dappareils PC, Android et iOS, le contrôleur de nouvelle génération sera compatible avec vos machines.

Manette Xbox Series X trouvée dans la nature !! pic.twitter.com/TEns4z45CB - Zak S (@zakk_exe) 9 août 2020

Si le vrai - et la vidéo postée par Zak S semble convaincant - le contrôleur "robot blanc" (acheté sur OfferUp pour 35 $) est une bonne indication que la Xbox Series S sera annoncée très prochainement. Microsoft devrait organiser un événement ce mois-ci, en août, où sa liste de lancement de vacances devrait devenir plus claire.

Nous espérons également connaître les dates de sortie exactes, les prix et peut-être même les détails de précommande en même temps.

Et voici une vidéo pour montrer que cest du vrai pic.twitter.com/4SWl3nmsIw - Zak S (@zakk_exe) 10 août 2020

Ce nest pas la première fois que nous repérons la version blanche du contrôleur Xbox Series X - une autre est apparue en ligne il y a quelques semaines. Cependant, cest la première fois que la série S est espionnée sur quelque chose qui ressemble à un texte officiel.

La Xbox Series S (également connue sous son nom de code Lockheart) devrait être une version plus petite, peut-être uniquement numérique, du X, mais avec une puissance de traitement et des spécifications légèrement tronquées. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet dans notre tour dhorizon détaillé ici: date de sortie de la Xbox Series S, spécifications, prix et tout ce que vous devez savoir .

Écrit par Rik Henderson.