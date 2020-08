Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Microsoft a pris le temps de définir sa position, avant de sortir sinon de balancer puis au moins de glisser, expliquant exactement pourquoi son passionnant service de streaming xCloud ne sera sur Android quau lancement.

Nous avions déjà une idée que les politiques restrictives dApple concernant son App Store étaient probablement quelque part derrière le manque dappareils iOS et iPadOS pris en charge, et cest effectivement le cas.

Dans une déclaration à The Verge, Microsoft ne sest pas retenu:

"Malheureusement, nous navons pas de chemin pour apporter notre vision du jeu en nuage avec Xbox Game Pass Ultimate aux joueurs sur iOS via lApp Store dApple. Apple est la seule plate-forme à usage général à refuser aux consommateurs des services de jeux en nuage et dabonnement à des jeux. comme Xbox Game Pass. Et il traite systématiquement les applications de jeu différemment, en appliquant des règles plus clémentes aux applications non destinées aux jeux, même lorsquelles incluent du contenu interactif. "

Il a poursuivi en expliquant que les évaluations ESRB de tous ses jeux xCloud sécurisés devraient compter pour leur respectabilité, et a également réitéré quil continuerait à examiner comment il pourrait éventuellement amener xCloud à iOS.

Apple, pour sa part, a donné à Business Insider une déclaration qui lui est propre, expliquant depuis longtemps que la raison pour laquelle le streaming de jeux na pas vraiment de domicile sur iOS est quApple estime quil ne peut pas correctement examiner et gérer les jeux diffusés via un un service.

Lexplication a du sens lorsque vous vous référez aux conditions générales dApple pour la conformité à lApp Store, mais cela ne signifie pas que cela résiste à long terme, et vous devez penser que Microsoft et Apple travailleront à une solution.

Personne ne sait si cette solution implique quApple obtienne lénorme réduction de 30% des revenus quelle exige des applications, mais vous supposeriez que Microsoft voudra éviter que cela soit coupé.

Écrit par Max Freeman-Mills.