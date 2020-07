Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

La Xbox, après le faux départ de sa première série de bandes-annonces de gameplay de la série X , a finalement enlevé certaines exclusivités de nouvelle génération bien séduisantes, et à première vue, les choses semblent roses.

Sil y avait une chose universellement impressionnante à propos de la Games Showcase, cétait le fait que les téléspectateurs pouvaient être sûrs que chaque jeu présenté arriverait au Xbox Game Pass dans le cadre de son abonnement forfaitaire, une proposition inégalée par tout ce que Sony a rassemblé.

La présentation a clairement montré pour la énième fois que Microsoft parie la maison de jeu sur Game Pass, et cest un package qui offre une valeur inégalée pour le moment.

Pourtant, malgré tout cela, en ce qui concerne le passage à la prochaine génération, la plupart des joueurs sont toujours confrontés à un énorme dilemme. Dune part, vous avez la Xbox, avec Game Pass promettant une multitude de jeux, certains excellents et beaucoup de bons, auxquels vous pourrez jouer à peu de frais au fil des ans.

De lautre, Sony, avec une offre plus traditionnelle qui a inévitablement offert un ensemble dexclusivités nettement supérieur ces dernières années, promettant de continuer dans la même veine.

Ce nest pas une bataille aussi facilement gagnée que Microsoft pourrait lespérer, en particulier lorsque vous examinez la réception tiède avec laquelle les premières images de jeu de Halo Infinite ont été rencontrées. Une vision globale dun service de jeu sur lequel vous pouvez compter pour travailler sur votre téléphone, votre ancienne console, votre PC et votre série X est séduisante, mais cela pose plutôt la question de savoir pourquoi exactement vous avez besoin du nouveau matériel.

En comparaison, lorsque le premier jeu PlayStation 5 complet de Naughty Dog sortira, vous pouvez garantir quil repoussera lenveloppe visuelle de manière à vendre des systèmes. Sortez les piliers de plusieurs plates-formes comme FIFA et Call of Duty, et Sony est sûrement en avance sur les points.

Pour de nombreux observateurs moins impliqués, les petites différences de matériel importent peu - que la Xbox ait lavantage du gigaflop ou que le SSD de Sony soit plus rapide est floue par rapport à lidée que ce sont toutes les deux des consoles de nouvelle génération qui amélioreront lapparence des jeux.

Microsoft attend clairement un message clair qui montre à quel point Game Pass est une bonne affaire et comment cela devrait être pourquoi vous investissez dans une nouvelle Xbox. Mais, de son marketing au nom encore obscur de sa console, il a toujours tendance à brouiller les eaux dune manière que Sony a jusquà présent largement évitée.

Le gambit Game Pass pourrait toujours porter ses fruits, et cest certainement une affaire de crack, même à lheure actuelle, mais à long terme, il ny a aucune garantie que ce soit la mise sous tension pour aider Microsoft à récupérer le terrain quil a perdu à Sony au cours de cette génération.