Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Les débuts tant attendus des séquences de jeu de Halo Infinite ont finalement eu lieu, dans le cadre de la Xbox Games Showcase daujourdhui, dans laquelle une foule dautres titres de nouvelle génération ont également été présentés.

Il a fallu un certain temps pour arriver, mais les images qui ont fait leurs débuts sont dune gamme impressionnante - à commencer par une scène cinématique dans laquelle John 117 (cest le Master Chief pour vous) sécrase sur un anneau Halo.

La démo du gameplay présente une vaste zone de jeu qui rappelle les niveaux tentaculaires de Halo dorigine et présente trois objectifs qui peuvent être traités dans lordre que le joueur préfère, en éliminant trois canons anti-aériens.

Le combat qui sensuit est le tarif Halo classique, avec quelques nouvelles armes mélangées aux anciens classiques, et tous les ennemis archétypaux sonnent. Le retour du grappin a également été confirmé comme une rumeur.

343 dit quInfinite fait deux fois la taille de Halo 4 et 5 combinés, ce qui est tout à fait à la mesure de son ambition. Tout au long, les visuels sont somptueux, avec de longues distances de tirage et de grands détails fonctionnant à 60 images par seconde, et laccompagnement musical est aussi beau que vous attendez de Halo.

Sur le plan de lhistoire, la bande-annonce confirme que The Banished sont les adversaires de choix cette fois-ci, à la suite des événements de Halo Wars 2. Il semble que ce sera tout un combat.