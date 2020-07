Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Un changement est en cours pour les joueurs qui souhaitent passer à laction Xbox en ligne, Microsoft prenant la décision intéressante de cesser de vendre des codes annuels pour les pass Xbox Live Gold.

Peu de temps après que le géant a confirmé quil arrêtait la production de la Xbox One X et One S All-Digital Edition, il semble faire partie dun mouvement visant à préparer sa chaîne dapprovisionnement et son offre pour sa nouvelle génération.

Vous pouvez toujours acheter des pass Xbox Live Gold pour un mois ou trois mois, mais pas plus pour le long terme, et lalternative est assez claire. Microsoft préférerait évidemment que vous optiez pour un abonnement Xbox Game Pass Ultimate, qui vous offre à la fois vos privilèges multijoueurs Xbox Live et une liste de jeux auxquels jouer à volonté.

Léconomie fonctionne assez décemment, étant donné que le Game Pass nest vraiment pas beaucoup plus cher chaque mois, mais il est juste de dire quil sagit néanmoins dun rétrécissement des options disponibles. Si vous maintenez les coûts au minimum lorsque vous jouez en ligne, vous devrez peut-être trouver un autre moyen de contourner les choses.

Microsoft a également récemment confirmé que Game Pass Ultimate bénéficierait gratuitement de laile de diffusion en continu de son offre à partir de la fin de lannée, avec un projet vraisemblablement renommé xCloud venant sur le service . Tout cela sajoute pour indiquer clairement que Game Pass Ultimate est entièrement au cœur des projets Xbox pour les prochaines années.

squirrel_widget_158169