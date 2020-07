Halo Infinite: date de sortie et tout ce que vous devez savoir

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Halo était une nouvelle arrivée radicale lorsquil a fait son apparition sur la scène, mais il est maintenant, des années plus tard, lune des franchises les plus vénérées du jeu. Cela aide Microsoft à vendre des consoles depuis la première Xbox, et il semble que Halo Infinite fera de même pour la Xbox Series X.

La prochaine aventure des joueurs avec Master Chief et le reste du gang est encore inconnue, mais nous avons rassemblé tout ce quil y a à savoir ici pour vous.

Nous connaissons quelques détails clés sur lhistoire de Halo Infinite - principalement quil sagit du prochain jeu majeur de la série, même sil abandonne les chiffres des titres précédents.

Comme pour confirmer ce fait, tout le marketing qui a jusquà présent entouré le jeu sest fortement concentré sur John 117, également connu sous le nom de Master Chief presque mystique. La bande-annonce dans le moteur de Microsoft de 2019 la confirmé, le montrant ainsi réveillé dun sommeil glacial dans lespace.

Halo 5 a amené les joueurs à couper et à changer entre les points de vue de Master Chief et de Spartan Locke, ce qui a créé de jolis contrastes mais aussi dilué un peu son histoire. Cela devrait changer, car 343 Industries a confirmé quInfinite se concentre davantage sur Master Chief.

343 a également admis quà la fin de Halo 5, les choses commençaient à devenir un peu déroutantes pour les joueurs qui nétaient pas à jour sur la tradition dune foule de titres précédents, et dit quInfinite devrait servir de meilleur point de départ. Cela ressemble presque à un territoire de redémarrage en douceur, mais nous ne pensons pas que ce sera si dur.

En termes dhistoire, cependant, nous avons un indice fort, sous la forme dune bande-annonce publiée sur Twitter en juin:

Ce court clip vidéo a mis les gens à la recherche, et le consensus est quil laisse entrevoir un retour des antagonistes de Halo Wars 2, le moins diffusé, le banni.

Il y a beaucoup de rumeurs qui circulent sur le gameplay de Halo Infinite, mais il y a une mise en garde clé - nous le saurons plus tard cette semaine, lorsque la Xbox Games Showcase de Microsoft sera diffusée. Nous savons que Halo Infinite jouera un grand rôle dans cette présentation et nous verrons le gameplay pour la première fois.

Limage ci-dessus, cependant, tirée de la boîte du jeu, a beaucoup de gens qui tirent des conclusions à lavance. La théorie dominante est quInfinite pourrait être soit un jeu en monde ouvert, soit au moins un certain degré de contrôle des joueurs sur les objectifs à atteindre ensuite - ces piliers bleus de lumière au loin signalant des points dintérêt.

Le personnage pilote introduit dans la bande-annonce "Discover Hope" ci-dessus, quant à lui, pourrait bien être utile pour déposer Master Chief sur des cibles de mission. Tout cela est un peu fantaisiste, mais nous espérons en savoir plus à ce sujet plus tard cette semaine.

Ce qui prendra un peu plus de temps pour obtenir des détails, cest loffre multijoueur, toujours une grande partie de lattrait dun jeu Halo - cela va rester sous 343 et le chapeau de la Xbox pendant un peu plus longtemps, semble-t-il.

Nous savons que Xbox positionne Halo Infinite comme titre de lancement de la Xbox Series X , ce qui est raisonnable compte tenu de son large attrait, mais vous ne vous rendez peut-être pas compte quelle arrivera également sur Xbox One.

Microsoft dit quil ne veut forcer personne à se mettre à niveau pour jouer immédiatement aux derniers jeux, donc dans le cadre de son programme Smart Delivery, Halo Infinite viendra à la fois sur les consoles de génération actuelle et de nouvelle génération. Un achat de lune ou lautre version vous permettra de bénéficier dune compatibilité en amont et en aval.

En plus de cela, nous savons quInfinite sera également lancé sur Xbox Game Pass, élargissant encore le nombre de personnes qui pourront y jouer au lancement et rendant le programme dabonnement Xbox encore plus attrayant quil ne lest déjà.

Pour linstant, celui-ci est à la fois clair et peu clair. Nous savons que Halo Infinite est toujours prévu pour un lancement de vacances 2020. Si cela vous semble familier, cest parce que le même langage vague est également appliqué à la Xbox Series X elle-même pour le moment (sans parler de loffre rivale de Sony, la PS5 ).

Nous pourrions obtenir une date de sortie pour le jeu nimporte quel jour maintenant, mais nous pensons que la Xbox sera assez coordonnée, car il est possible quInfinite soit lancé le même jour que la Xbox Series X. Dans ce cas, nous imaginons la sortie de la console la date serait une priorité plus élevée, nous allons donc le découvrir en premier. Quoi quil en soit, nous mettrons à jour cette pièce dès que nous aurons des détails.