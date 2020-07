Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Malgré les rapports sur les pénuries de consoles Xbox One X et Xbox One S Édition entièrement numérique tout au long de la pandémie, Microsoft aurait annoncé quil débranchait les deux kits. La décision nest cependant pas si inattendue, étant donné quune nouvelle génération de consoles Xbox est à lhorizon.

"Alors que nous nous dirigeons vers lavenir avec la Xbox Series X, nous prenons la décision naturelle darrêter la production sur Xbox One X et Xbox One S All-Digital Edition", aurait déclaré la société basée à Redmond aux médias, y compris The Verge , dans un rapport. «La Xbox One S continuera dêtre fabriquée et vendue dans le monde entier.»

Microsoft a indiqué que les joueurs peuvent vérifier auprès de leurs détaillants locaux pour plus dinformations sur la disponibilité du matériel Xbox One.

Microsoft a lancé la Xbox One X fin 2017. La Xbox One S All-Digital Edition, une édition sans disque de la console, a suivi en avril de lannée dernière.

Pendant ce temps, la Xbox Series X devrait sortir fin 2020, et la rumeur veut que Microsoft développe une console Xbox Series S distincte (avec peut-être une révélation en juin). Il succéderait vraisemblablement à la Xbox One X et à lédition tout numérique One S. Il pourrait même offrir des jeux en 1080p / 1440p.

Pour en savoir plus sur la prochaine Xbox Series X, consultez notre guide ici . Nous avons également cette comparaison spéculative de la Xbox Series S.