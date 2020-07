Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Le projet xCloud - le service de jeux en nuage de Microsoft - sortira officiellement de la version bêta en septembre, avec le lancement de la version complète pour téléphones et tablettes au cours du mois.

De plus, il a été révélé que les abonnés de Xbox Game Pass Ultimate nauront pas à payer un seul centime de plus pour cela, juste les 10,99 £ par mois habituels.

Plus de 100 titres Xbox Game Pass seront instantanément jouables sur xCloud et même liés directement à leurs jeux équivalents sur Xbox One ou, éventuellement, Series X. Cela signifie que vous pourrez reprendre et jouer à partir de la même sauvegarde, que vous soyez sur console ou que vous jouiez sur votre appareil mobile.

De plus, les joueurs pourront rivaliser ou jouer avec dautres joueurs sur toute la plateforme. Donc, si vous jouez à un jeu sur xCloud, vous pouvez affronter dautres joueurs sur Xbox One, par exemple.

Halo Infinite est lun des nouveaux jeux confirmés pour frapper la plate-forme au lancement.

Cela représentera un coup dur pour Google Stadia et Nvidia GeForce Now - deux plates-formes de jeux en nuage qui vous demandent de payer les jeux individuellement. Ils ont chacun des plans dabonnement gratuits et payants, mais vous devez acheter les jeux vous-même (pour la plupart).

Ceux qui ont apprécié la version bêta de laperçu public de Project xCloud sauront à quoi sattendre, avec le service proposant déjà plus de 100 jeux qui sont également disponibles sur Game Pass.