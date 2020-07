Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Xbox a annoncé que, au lieu daccueillir ou de faire partie dun festival / conférence de jeux physiques, elle lancerait une semaine de démos jouables pour les joueurs Xbox.

Le Xbox Summer Game Fest vous permettra de jouer à "plus de 60" démos de jeux pour des titres qui ne sortiront que bien plus tard dans lannée. La société dit que - contrairement aux démos habituelles - ce sont des versions très anciennes du jeu, similaires à ce que vous pourriez obtenir si vous étiez sur le salon lors dune grande conférence de jeux.

La société a annoncé la nouvelle dans un article de blog et mentionne quil pourrait y avoir entre 75 et 100 démos jouables différentes au moment où la liste complète serait établie.

Les démos jouables seront disponibles du 21 juillet au 27 juillet et incluront des titres comme une nouvelle version de Destroy All Humans !, Skatebird, Raji: An Ancient Epic, Haven et Cris Tales parmi beaucoup dautres.

Ces démos étant très précoces, elles ne sont pas créées après la fin (ou presque) du développement du jeu. Ce sont donc vraiment des expériences précoces et peuvent même contenir des éléments qui ne parviennent pas au jeu final. Cela signifie également quils ne sont peut-être pas aussi complets quun jeu final.

Xbox indique que les démos du jeu safficheront dans votre tableau de bord Xbox pendant une semaine, alors assurez-vous de les surveiller sur votre console pour la semaine commençant le 21 juillet. Une fois la semaine terminée, la plupart des démos cesseront dexister, vous devrez donc garder les yeux ouverts.