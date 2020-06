Microsoft xCloud sera mis à niveau pour jouer aux jeux Xbox Series X

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Nous devrions obtenir la version grand public de xCloud plus tard cette année, la plate-forme de jeu en nuage de Microsoft résistant aux tests publics pendant sa phase bêta. Cependant, bien quil fonctionne actuellement sur le matériel Xbox One, tout indique que les serveurs seront mis à niveau en 2021 vers la Xbox Series X.

Cela permettra effectivement aux améliorations des jeux Xbox One de sexécuter sur le service en streaming, ainsi que tous les jeux Xbox Series X qui pourraient être ajoutés à sa bibliothèque.

En outre, des sources ont déclaré à The Verge que Microsoft envisage également dajouter des lames de serveur PC à la configuration du backend, afin de diffuser avec précision des jeux PC lorsque xCloud se lance complètement.

Lors de son lancement, xCloud serait intégré au Xbox Game Pass, le système dadhésion qui permet aux abonnés daccéder à plus de 200 jeux Xbox One pour un seul abonnement mensuel. Cela pourrait signifier que, en plus de les télécharger et de les jouer sur une Xbox One, les membres pourront également les diffuser sur des appareils mobiles.

Il est largement suggéré que Game Pass sera également disponible sur Xbox Series X, il va donc de soi que certains titres de prochaine génération seront disponibles sur la plate-forme.

Et, avec Xbox Game Pass Ultimate intégrant également Xbox Game Pass pour PC, en ajoutant des lames de serveur PC à linfrastructure, tous les jeux de ce schéma pourraient également être disponibles.

