La console Xbox Series X prendra en charge une nouvelle fonctionnalité de compatibilité descendante à léchelle de la plate-forme - appelée Smart Delivery - lors de son lancement cette année.

Lors de son événement Xbox Series X de mai, le premier dune série démissions virtuelles mensuelles appelées Xbox 20/20, Microsoft a annoncé Smart Delivery, puis, en juin, il a publié un article de blog pour détailler la fonctionnalité, qui selon lui, "assure vous ne devez acheter un titre quune seule fois, sachant que vous obtiendrez la meilleure version du titre sur la console Xbox sur laquelle vous choisissez de jouer. " Voici tout ce que nous savons jusquà présent.

En bref, Smart Delivery vous permet dacheter un jeu pour Xbox One et dobtenir une version pour Xbox Series X incluse.

De cette façon, si vous passez à la Xbox Series X lors de son lancement, Microsoft vous permettra automatiquement de jouer à une version optimisée du jeu. Vous aurez toujours la possibilité de jouer à la version de meilleure qualité et vous naurez à acheter le jeu quune seule fois.

Pour utiliser Smart Delivery, vous aurez besoin de la nouvelle console Xbox Series X. Vous avez également besoin dun jeu compatible.

Ainsi, lorsque vous achetez une version Xbox One dun titre pris en charge, Microsoft fournira la meilleure version de celle-ci à votre Xbox One, comme dhabitude. Si vous effectuez une mise à niveau vers Xbox Series X, Microsoft fournira automatiquement et gratuitement la version Xbox Series X du jeu. Microsoft a déclaré que vous naurez rien à faire pour choisir une version à télécharger. De plus, Smart Delivery ne se limite pas aux jeux que vous achetez numériquement.

Les disques physiques des jeux Xbox peuvent également prendre en charge la livraison intelligente, tant que le développeur ou léditeur décide de lutiliser. Microsoft a déclaré que Smart Delivery est disponible pour tous les développeurs de jeux. Tous les titres Xbox Game Studios conçus pour Xbox Series X, y compris Halo Infinite, prendront également en charge la livraison intelligente. Enfin, Xbox Smart Delivery est compatible avec Xbox Game Pass, le service dabonnement aux jeux de 10 $ par mois de Microsoft.

Voici une liste confirmée de jeux compatibles avec Smart Delivery:

Assassins Creed Valhalla

Appel de la mer

Refrain

Cyberpunk 2077

Gears 5

Halo Infinite

Hellblade 2

Destiny 2

Saleté 5

Métal: Hellslinger

Nexus écarlate

Deuxième extinction

Lascension

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2

Yakuza: comme un dragon

Microsoft a fourni quelques scénarios pour décrire le fonctionnement de Smart Delivery:

Exemple un:

"Si vous possédez Gears 5 ou si vous laimez via Xbox Game Pass maintenant, vous pouvez y jouer dès aujourdhui sur Xbox One. Ensuite, si vous achetez une Xbox Series X ce jour férié, il suffit dappuyer sur un bouton pour la télécharger. et vous aurez la version optimisée de Gears 5 - disponible dès le premier jour au lancement avec la console - à portée de main. "

Exemple deux:

"Lorsque Halo Infinite sera lancé aux côtés de la Xbox Series X et de la Xbox One cette fête, vous naurez à acheter le jeu quune seule fois et vous obtiendrez la meilleure version pour la console que vous possédez, ou les deux. Si vous choisissez la Xbox Series X pour votre salon Smart Delivery le reconnaîtra et vous y livrera la version optimisée. Si vous décidez de déplacer votre Xbox One existante dans une chambre ou un bureau, Smart Delivery le reconnaîtra également et vous livrera cette version lorsque vous jouerez sur Xbox One. "

Troisième exemple:

"Enfin, certains titres Xbox One nouveaux et existants optimiseront leurs jeux après le lancement de la Xbox Series X. Par exemple, si vous achetez Cyberpunk 2077 lors de son lancement le 17 septembre, vous serez prêt à explorer la ville nocturne sur Xbox One. Si vous prenez la Xbox Series X au lancement ce jour férié, vous pouvez également y jouer en mode de compatibilité en reprenant exactement là où vous vous étiez arrêté. Ensuite, lorsque CD Projekt Red propose une version optimisée Xbox Series X de Cyberpunk 2077, vous serez automatiquement obtenir une mise à niveau une fois quil est disponible sans frais supplémentaires. "

