La Xbox Series X peut ajouter du HDR aux anciens jeux Xbox et Xbox 360

Dans le dernier tease de la prochaine génération de consoles, léquipe derrière la Xbox Series X a annoncé que la console sera en mesure dajouter du HDR aux anciens jeux joués sur la console.

Les fréquences dimages pourront également être améliorées sur certains jeux, par exemple de 60 ips à 120 ips ou de 30 ips à 60 ips. La reprise rapide sera également prise en charge sur les anciens titres, vous pouvez donc basculer rapidement entre plusieurs jeux et reprendre là où vous vous étiez arrêté.

Mais cest lannonce HDR qui est la plus surprenante ici. «Comme cette technique est gérée par la plateforme elle-même», explique Jason Ronald, responsable de la gestion des programmes pour léquipe Xbox, «cela nous permet dactiver le HDR sans impact sur les performances du jeu et nous pouvons également lappliquer à la Xbox 360 et à loriginal. Les titres Xbox se sont développés il y a près de 20 ans, bien avant lexistence du HDR. "

Des jeux Xbox et Xbox 360 originaux? Oui, vous avez bien lu et vous devrez peut-être le relire parce que nous lavons certainement fait. Nous dirions que le jury est très conscient de lefficacité de la reconstruction HDR pour des titres aussi anciens.

Et, bien sûr, il y a aussi la question de savoir si vous le voudriez même - notre maître des jeux en équipe Pocket-lint Rik Henderson dit quil nest pas "un fan de changer la vision originale juste pour cocher une case technologique".

Nous savons que nous aurons plus de détails sur les jeux pour la Xbox Series X en juillet, au lieu de lE3 et la console sera lancée à la fin de lannée avec "vacances 2020" toujours la date prévue. Ronald dit que "nos 15 équipes Xbox Game Studios travaillent darrache-pied pour créer la plus grande et la meilleure gamme dexclusivités de lhistoire de la Xbox." Des moments passionnants.

