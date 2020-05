Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Lorsque la Xbox Series X arrivera pendant la saison des fêtes, elle sera lancée avec plusieurs jeux optimisés spécialement pour la machine de nouvelle génération.

En fait, ils arboreront même fièrement le badge et le slogan: Optimisé pour la série X.

Mais quest ce que cela veut dire exactement? Et, en quoi seront-ils différents des mêmes jeux sur Xbox One X ? Nous expliquons tout ici.

Comme avec la Xbox One X, qui avait (et a toujours) des jeux répertoriés comme «Enhanced for Xbox One X», la Xbox Series X aura des titres badgés comme Optimized for Series X. Ils viennent même avec leur propre logo élégant (ci-dessus) ). Mais quest-ce que cela signifie?

Eh bien, cela signifie essentiellement que lorsquun jeu sexécute sur la Xbox Series X tout en chantant et en dansant, il offrira des performances graphiques améliorées par rapport au même jeu fonctionnant sur Xbox One, peut-être même quelques extras supplémentaires dans le jeu.

Cela pourrait signifier que les développeurs augmentent la fréquence dimages du jeu, jusquà 120 images par seconde, ou sassurent quil joue en 4K natif (plutôt que les résolutions UHD réduites ou dynamiques que de nombreux titres Xbox One X offrent).

Ils pourraient même ajouter des distances de traçage supplémentaires, le lancer de rayons ou toute autre magie graphique dont seule la Xbox Series X est capable.

Lune de ces fonctionnalités supplémentaires peut entraîner le marquage dun jeu comme Optimisé pour Xbox Series X.

Une chose à noter cependant, un jeu na pas besoin dêtre natif 4K HDR pour être badgé, il pourrait avoir des améliorations dautres manières, telles que Smart Delivery, comme expliqué ci-dessous, ou tout simplement des temps de chargement plus rapides.

Il na pas non plus besoin datteindre un minimum de 60fps (la fréquence dimages "standard" suggérée de la nouvelle console). Ubisoft, par exemple, ne garantira que Assassins Creed Valhalla fonctionnera à 30 images par seconde sur la série X.

"Assassins Creed Valhalla fonctionnera à un minimum de 30 images par seconde", a-t-il déclaré dans un communiqué.

"Sur Assassins Creed Valhalla, nous nous engageons à offrir la meilleure expérience à nos joueurs en les immergeant dans les plus beaux mondes et environnements que nous pourrions créer, et en exploitant non seulement les améliorations graphiques offertes par la prochaine génération de consoles, mais aussi un chargement plus rapide les temps et les nouvelles architectures. "

Ces dernières fonctionnalités expliquent pourquoi ce sera un jeu optimisé pour la série X, pas la fréquence dimages.

Certains jeux Optimized for Smart X seront également identifiés comme prenant en charge Smart Delivery, ce qui signifie que si vous achetez dabord la version Xbox One, votre jeu sera instantanément mis à niveau si vous vous procurez ensuite une série X.

Par exemple, si vous achetez Cyberpunk 2077 pour Xbox One lors de sa sortie le 17 septembre, mais que vous passez ensuite à une Xbox Series X un mois ou deux plus tard (lorsque la console est disponible), vous pourrez automatiquement jouer à la Series X version du jeu (après que toutes les améliorations ont été téléchargées).

Ce sont les jeux annoncés jusquà présent qui ont été approuvés par Xbox comme optimisés pour la série X:

Assassins Creed Valhalla (4K HDR et Smart Delivery confirmés)

Mémoire vive: infinie (4K)

Appel de la mer (4K HDR et Smart Delivery)

Chorus (4K HDR et Smart Delivery)

Dirt 5 (4K HDR, 120fps et Smart Delivery)

Gears 5 (4K HDR et Smart Delivery)

Scarlet Nexus (4K et Smart Delivery)

Mépris (4K)

Deuxième extinction (livraison intelligente)

The Ascent (4K HDR et Smart Delivery)

Le moyen (4K)

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 (livraison intelligente)

Yakua: comme un dragon (livraison intelligente)

Il y aura sans aucun doute de nombreux autres jeux optimisés annoncés dici à la sortie de la Xbox Series X (et au-delà). Nous nous attendions à ce que des titres Xbox Game Studios soient inclus, tels que les jeux de lancement Halo Infinite et Senuas Saga: Hellblade 2.

Nous mettrons à jour quand plus seront connus.