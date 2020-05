Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Forza Street est disponible au téléchargement pour la grande majorité des appareils Android et iOS, pas seulement les téléphones Samsung, après une brève période dexclusivité.

Auparavant disponible dans le cadre du lancement du Samsung Galaxy S20 (et sur PC uniquement avant), le jeu est un drag racer dans le style CSR2, sauf que vous pouvez également freiner et accélérer dans les virages.

Comme les jeux Forza pour Xbox One (et Xbox 360 auparavant), il se concentre principalement sur la collection de voitures, avec des centaines de modèles différents disponibles pour gagner et ajouter à votre garage.

Il est gratuit avec certains achats en jeu payants.

Pour célébrer son lancement plus large, Xbox offre à tous les joueurs du swag gratuit. Quiconque joue au jeu dici au 5 juin recevra une Ford GT 2017 gratuite pour participer au jeu, ainsi que des crédits supplémentaires dans le jeu et de lor pour vous lancer dans votre carrière de course de rue.

Vous obtenez également un petit bonus pour vous inscrire avec votre compte Xbox Live, qui permet ensuite des sauvegardes dans le cloud afin que vous puissiez poursuivre votre progression sur nimporte quel appareil, et ouvre les réalisations Xbox pour que vous puissiez les accrocher.

Vous pouvez télécharger Forza Street sur l App Store dApple ici , ou Google Play ici , pour iOS et Android respectivement.