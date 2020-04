Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Xbox a déjà dévoilé sa console de jeux de nouvelle génération, la Xbox Series X qui sortira fin 2020. Mais saviez-vous quil existe une autre machine nouvelle génération moins chère qui pourrait la rejoindre en magasin?

Une rumeur fait état dune Xbox Series S depuis un certain temps, principalement sous le nom de code de Lockheart, et des rumeurs suggèrent quelle pourrait même être annoncée en mai.

Voici donc tout ce que vous devez savoir sur la Xbox Series S, sur la base des spéculations que nous avons vues jusquà présent.

Lorsque Phil Spencer a taquiné pour la première fois ce qui allait suivre de Xbox, au cours de lE3 2018, il a suggéré quil pourrait y avoir plus dune machine à lhorizon.

Depuis lors, la société a officiellement confirmé la Xbox Series X, qui sortira "vacances 2020". Cependant, étant donné que ce sera une centrale électrique dune console tout en chantant et en dansant, probablement avec un prix correspondant, il y a eu beaucoup de bavardages pour suggérer que nous verrons également un modèle moins cher et moins spécialisé.

Cela a commencé avec le nom de code "Lockheart".

En décembre 2019, il a été suggéré que deux nouvelles consoles étaient en développement: Anaconda et Lockheart. Le premier est censé être la série X (également connu sous le nom de Project Scarlett) tandis que lautre a récemment commencé à apparaître sous le nom de Xbox Series S.

Il sagira dun remplacement à larrière de la Xbox One S , dit-on, avec moins de puissance que la série X mais avec la possibilité de jouer à des jeux en (presque) 4K HDR.

Nous ne savons pas encore à quoi il ressemblera, mais nous espérons quil sagit de lexcellent rendu de maquette réalisé par l utilisateur de Reddit JiveDuder (ci-dessus).

4 téraflops de puissance de traitement graphique

Jeux en 1440p jusquà 60 ips

Prise en charge du lancer de rayons

Stockage SSD

Pas de lecteur de disque

Nous ne connaissons pas encore les spécifications complètes de la série S, mais des rumeurs indiquent quelle a 4 téraflops de puissance de traitement GPU. Cest considérablement plus bas que la série X (qui a 12TF) et encore plus bas que la Xbox One X (avec son 6TF). Mais, si vous considérez que la PS4 Pro a un peu plus de 4TF de puissance GPU, vous pouvez voir que cest toujours très impressionnant pour une machine "dentrée de gamme".

En tant que console de nouvelle génération, la Xbox Series S aurait également des capacités de lancer de rayons (comme son frère plus capable) et un stockage SSD pour un chargement plus rapide et une reprise instantanée du jeu.

Sa résolution maximale pour les jeux vidéo serait de 1440p, plutôt que 4K native, et exécuterait des jeux jusquà 60fps.

La rumeur actuelle la plus étrange sur la série S est peut-être quelle viendra sans lecteur de support physique. La Xbox Series X aura un lecteur Blu-ray 4K - un peu comme les One S et One X - mais la Series S est plus proche de la Xbox One S All-Digital Edition et dépend donc des téléchargements numériques et du streaming.

Le dévoilement peut basculer

Le courant de pensée populaire est que la Xbox Series S sera disponible aux côtés de la Xbox Series X cette saison des Fêtes, bien que cela soit loin dêtre confirmé.

Jespère que nous en saurons plus en mai, lorsque Xbox hébergera une allocution en ligne (probablement celle quelle aurait hébergée à la veille de lE3 2020 si elle navait pas été annulée en raison de la situation mondiale actuelle).

Peut-être environ 300 £

Cest probablement la plus grande question ouverte sur la machine à lheure actuelle: combien cela coûtera-t-il?

Si Xbox juge nécessaire de disposer dune deuxième console de série moins chère, cela signifie que la machine de nouvelle génération la plus grande et la mieux spécifiée coûtera un paquet. Et, si elle prévoit de continuer à vendre les Xbox One S et One X, nous imaginons que la Series S se trouvera quelque part au milieu de celles-ci.

Cela signifie essentiellement que ce sera entre 250 et 350 £.

Windows Central a suggéré que la Xbox Series S - anciennement Lockheart - pourrait être officiellement annoncée en mai 2020.

Deux noms de code internes pour les consoles Xbox de nouvelle génération sont divulgués dans la nature .

Phil Spencer est monté sur scène lors du keynote Xbox à lE3 2018 et a révélé que de nouvelles "consoles" Xbox étaient en cours de développement.