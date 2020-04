Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Xbox aurait annoncé une deuxième console de prochaine génération en mai.

La machine précédemment connue sous le nom de code Lockheart serait la Xbox Series S - une alternative plus abordable à la Series X.

On ne sait pas grand-chose sur la série S à lheure actuelle, bien que des rumeurs précédentes aient suggéré quelle arborerait 4 téraflops de performances GPU plutôt que le 12TF dans son frère plus costaud. Pour plus de comparaison, le One X a 6TF.

Cependant, comme la série X, il offrira également le ray tracing et un stockage SSD ultra-rapide - ce qui devrait lui donner un avantage sur les consoles de génération actuelle.

Des rumeurs plus anciennes marquées de Lockheart suggéraient également que la machine aurait un processeur plus rapide et prendrait en charge le jeu 1440p, plutôt que le 2160p natif complet. Ils ont également affirmé quil naurait pas de lecteur Blu-ray Ultra HD 4K, ni aucun lecteur de support physique.

Au lieu de cela, il pourrait ressembler davantage à la Xbox One S All-Digital Edition et sappuyer sur des téléchargements numériques et une connexion possible avec Project xCloud, la plate-forme de jeu cloud de Microsoft.

Une chose qui sera sûre, cest que la gamme Xbox Series sera rétrocompatible avec tous les jeux qui fonctionnent sur Xbox One et Game Pass, il y aura donc beaucoup de choses à jouer au lancement.

