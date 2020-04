Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Xbox et CD Projekt Red se sont associés pour présenter non seulement la plus belle Xbox One X à ce jour, mais peut-être lintervalle idéal avant de passer à une Xbox Series X.

Disponible à partir de juin, le pack Xbox One X Cyberpunk 2077 édition limitée comprend un One X de 1 To avec décalcomanie personnalisée, plus une manette Xbox One à thème, qui est également disponible à lachat séparément.

En outre, le pack comprend un téléchargement pour le jeu très attendu, qui sera disponible à partir du 17 septembre.

En toute honnêteté, Cyberpunk 2077 est lun des jeux les plus prometteurs que nous ayons vus depuis de nombreuses années - après avoir parcouru des démos de gameplay lors de différents événements. Et ceux qui lachèteront sur Xbox One bénéficieront également dune mise à niveau entièrement gratuite vers la version Xbox Series X lorsquils optent finalement pour la dernière machine.

La manette Cyberpunk 2077 Xbox One sera disponible à lachat à partir de demain, le 22 avril.

squirrel_widget_234902

Dautres appareils à thème incluront un support de charge Cyberpunk 2077 Xbox Pro, des disques Seagate Game Edition en options spéciales de 2 To et 5 To, et des casques sans fil SteelSeries Arctis 1, dans les éditions Johnny Silverhand (Keanu Reeves) et Netrunner.

SteelSeries lancera également trois packs daccessoires Cyberpunk 2077 pour les casques Arctis Pro existants, avec de nouvelles oreillettes magnétiques.