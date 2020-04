Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

L' aperçu de Project xCloud a été élargi pour inclure des inscriptions dans 11 autres pays européens.

Les joueurs en Belgique, au Danemark, en Finlande, en France, en Allemagne, en Irlande, en Italie, aux Pays-Bas, en Norvège, en Espagne et en Suède peuvent désormais s'inscrire au service de jeux en nuage depuis Xbox. Il est totalement gratuit pendant la phase de test de prévisualisation.

Project XCloud est disponible au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Canada et en Corée du Sud depuis la fin de 2019. Il vous permet essentiellement de jouer à près de 100 jeux diffusés sur Internet sur un appareil Android, à l'aide d'une manette Xbox One. Xbox a ajouté le support iOS plus tôt cette année, mais cela est plus restreint.

Il est également lié à un compte Xbox Live, ce qui permet de synchroniser les sauvegardes dans le cloud entre votre console et votre compte XCloud.

Project XCloud : Tout ce que vous devez savoir sur les jeux en nuage Xbox

Xbox reconnaît qu'en ces temps difficiles, l'expansion d'un service de streaming pourrait avoir un impact sur la bande passante dans différents pays, mais jusqu'à présent les preuves indiquent que beaucoup de capacité réseau supplémentaire est disponible et la société gérera soigneusement le nombre de participants pour s'assurer que ce n'est pas le cas. changer.

« Nous adopterons une approche mesurée pour aider à conserver l'accès à Internet, en commençant l'aperçu sur chaque marché avec un nombre limité de personnes et en ajoutant plus de participants au fil du temps », a écrit Catherine Gluckstein, responsable du produit XCloud, dans un publication deblog.

Pour vous inscrire à l'aperçu Project XCloud dans votre région, vous pouvez vous inscrire ici pour une invitation.

Bien que libre à l'heure actuelle, l'aperçu nécessite un matériel spécifique pour fonctionner. Vous aurez besoin d'un téléphone ou d'une tablette fonctionnant sous Android 6.0 ou supérieur et d'au moins Bluetooth 4.0, d'un compte Microsoft et d'une manette sans fil Xbox One compatible Bluetooth. Xbox vous recommande également d'acheter un support pour téléphone pour la manette, sauf si vous jouez sur une tablette.

Les joueurs des pays qui ne sont pas encore inscrits comme étant pris en charge sont également encouragés à s'inscrire. Vous serez alors averti lorsqu'il sera mis à disposition.