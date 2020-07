Manette Xbox Series X: tout ce que vous devez savoir

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Cela ne peut pas arriver assez tôt, mais la Xbox Series X est vraiment au coin de la rue maintenant. Nous avons vu le design de la console, nous connaissons ses spécifications et il ne reste plus quà connaître son prix et sa date de sortie exacte.

Spécifications et détails de la Xbox Series X révélés, SSD de 1 To et plus

Comme prévu, avec une nouvelle console vient un nouveau contrôleur, bien que les anciens contrôleurs Xbox One fonctionneront sur la série X. Nous avons parcouru tout ce que léquipe Xbox a dit sur le dernier contrôleur, et rassemblé les informations les plus importantes pour vous ici.

Évolution de la conception précédente

Convient mieux aux petites mains

Lélément principal à souligner ici est que le contrôleur Xbox Series X ressemble à une évolution des versions précédentes, et non à un kit totalement refait. Il ne sagit pas de jeter les éléments de conception que vous aimez, mais plutôt daffiner les versions précédentes.

Au fil des ans, les contrôleurs Xbox ont toujours eu une certaine quantité de morceaux - cela fait partie de leur ADN de conception, pourrait-on dire. Cependant, après son superbe travail sur le contrôleur adaptatif Xbox , il semblerait que léquipe Xbox souhaite continuer à sassurer que ses contrôleurs peuvent être utilisés par la plus grande variété de personnes possible, sans aucun problème. Par conséquent, le nouveau contrôleur est apparemment conçu pour mieux sadapter aux petites mains.

Les meilleurs jeux Xbox One à venir à attendre

De plus, tout au long de la conception, les boutons ont été remplacés par des finitions mates, tandis que les déclencheurs ont gagné des points tactiles pour vous aider à les saisir. Tout cela, selon léquipe Xbox, contribuera à rendre le contrôleur plus facile à utiliser pour plus de personnes.

Le tampon a une forme de plat

Conçu pour un jeu réactif

Le changement le plus immédiatement perceptible sur le contrôleur est probablement le nouveau D-pad, qui est un hybride entre le pad quadridirectionnel du contrôleur Xbox One et un pad diagonal arrondi.

Il a une forme de cuvette pour tenir confortablement votre doigt ou votre pouce, tandis que ses concepteurs disent que vous naurez pratiquement besoin daucun levier pour appuyer sur un bouton, ce qui permet un jeu réactif.

Meilleurs jeux Xbox One: les meilleurs jeux Xbox One S et X que chaque joueur doit posséder

Ce type de D-pad hybride est un choix intéressant - pour la plupart des joueurs, ce sera probablement tout à fait bien, mais nous devrons attendre la sortie pour voir comment cela résiste aux experts en plateforme et aux joueurs de jeux de combat, qui favorisent généralement délimitation directionnelle plus claire.

Bien sûr, ils peuvent toujours revenir à la manette Xbox Elite Controller 2 , qui vous permet de choisir votre style préféré de D-pad.

Nouvelle norme de radio sans fil pour fonctionner avec les téléphones, y compris iOS et Android

Bluetooth basse consommation

Port USB-C pour que vous puissiez charger et jouer

Sur le plan technique, la Xbox apporte également quelques modifications au fonctionnement du contrôleur, qui devraient toutes être clairement pour le mieux. Dune part, le contrôleur fonctionnera avec les systèmes Xbox One existants, tout comme les contrôleurs Xbox One fonctionneront avec la Xbox Series X.

Microsoft utilise ce quil appelle la radio sans fil Xbox comme norme pour sassurer que le nouveau contrôleur fonctionnera également avec les téléphones iOS et Android, ainsi quavec les PC des utilisateurs. Il utilisera également Bluetooth Low Energy pour le faire de manière plus fiable et plus rapide, apparemment.

Meilleurs contrôleurs de jeu: Top contrôleurs premium pour vous donner lavantage du jeu

Une grande nouvelle est que le contrôleur dispose dun port USB-C pour vous permettre de charger et de jouer en même temps - quelque chose qui a été étonnamment absent des contrôleurs Xbox jusquà présent. Cela suggère que le contrôleur aura une batterie intégrée que vous pouvez charger, plutôt que les piles AA qui étaient auparavant nécessaires pour ses contrôleurs. Cest un changement que nous accueillerons à bras ouverts.

Enfin, le nouveau contrôleur dispose également dun système appelé Dynamic Latency Input qui fait correspondre vos pressions sur les boutons aux images à lécran pour minimiser tout décalage possible, ce qui rend lentrée si rapide que vous ne devriez jamais remarquer aucun retard.

Bouton Partager maintenant sur le contrôleur

Un autre ajout au nouveau contrôleur est un bouton de partage, juste au milieu de lunité, sous le bouton blanc Xbox. Cest un changement intéressant, qui met la Xbox en ligne avec la Playstation 4 (et probablement la PS5 également), ainsi que le Nintendo Switch pour avoir un moyen de prendre une capture décran en appuyant sur un bouton.

Bien sûr, il pourrait faire plus que cela, y compris vous permettre de partager vos captures décran et vos enregistrements avec des amis et des réseaux sociaux.

Toujours prévu pour la date de mise en vente fin 2020

Un domaine que léquipe Xbox na pas encore abordé est la date exacte à laquelle la manette sera disponible - elle sera lancée avec la Xbox Series X, mais la date de sortie est toujours un vague "Holiday 2020".

Nous navons pas encore de prix, que ce soit pour le pack console ou pour un contrôleur Xbox Series X autonome. Vous vous attendez à ce quil soit à peu près au même prix que le contrôleur Xbox One existant, mais il nest pas impossible quil se retrouve quelque part entre cela et le contrôleur Xbox Elite 2.

squirrel_widget_166682