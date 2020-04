Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

La prochaine génération de jeux sur console approche à grands pas, avec la Xbox Series X dans les magasins fin 2020.

Bien sûr, aucune console nest beaucoup sans jeux - pas même la "plus puissante" du monde.

Cest pourquoi nous avons dressé une liste des jeux qui ont déjà été confirmés ou qui ont fait allusion à venir sur la Xbox Series X dans lannée à venir.

Certains pourraient même faire partie du programme dabonnement mensuel au Xbox Game Pass , ce qui vous fera économiser beaucoup dargent. Et il convient de rappeler que tous les jeux Xbox One seront également jouables sur la nouvelle machine.

Voici donc les meilleurs jeux à venir pour Xbox Series X dont nous avons entendu parler jusquà présent. Prendre plaisir.

Éditeur: Xbox Game Studios

Date de sortie: vacances 2020

Exclusif? Non, également sur Xbox One et Windows 10

Halo Infinite devrait être lun des jeux de lancement pour Xbox Series X, il sera donc également disponible pendant la saison des fêtes. Comme pour certains jeux de cette liste, il fera partie de linitiative Smart Delivery de Xbox, grâce à laquelle vous pouvez acheter le jeu sur Xbox One et obtenir la version Series X gratuitement en téléchargement lors de la mise à niveau vers la nouvelle machine.

Quant au jeu lui-même, Infinite verra le retour de Master Chief après une interruption de cinq ans et est appelé un "redémarrage spirituel".

Éditeur: CD Projekt Red

CD Projekt Red Date de sortie: 17 septembre 2020 (sur la génération actuelle)

17 septembre 2020 (sur la génération actuelle) Exclusif? Non, également sur Xbox One, PS4, PS5, Windows 10

Que dire du Cyberpunk 2077 qui na pas été dit auparavant? Le joueur de rôle de science-fiction tant attendu de CD Projekt Red a toujours ressemblé à un jeu de nouvelle génération en attente et cela se révélera. Cependant, comme Halo Infinite, il sort également pour les consoles de la génération actuelle et propose la livraison intelligente, vous pourrez donc acheter la version Xbox One et la mettre à jour gratuitement une fois que vous possédez une Xbox Series X. Très bien en effet.

Éditeur: Blooper Team

Blooper Team Date de sortie: vacances 2020

vacances 2020 Exclusif? Non, également sur PS5

Une version grandement améliorée du superbe thriller cyberpunk indépendant de Blooper Team, Observer, sera un titre de lancement pour Xbox Series X. Il met en vedette feu Rutger Hauer et proposera non seulement des graphismes améliorés, mais de nouveaux éléments de gameplay et des segments dhistoire supplémentaires.

Éditeur: Square Enix

Square Enix Date de sortie: fin 2020

fin 2020 Exclusif? Non, également sur Xbox One, PS4, PS5, Windows 10

Développé par People Can Fly (Bulletstorm, Gears of War: Judgment), Outriders est une toute nouvelle propriété intellectuelle qui pourrait se révéler très tôt sur la plateforme. Il sagit dun jeu de tir à la troisième personne en ligne dans le style de Destiny, mais avec un ton beaucoup plus sombre. Du moins, cest ce que nous avons retenu des premières révélations jusquà présent.

Éditeur: Xbox Game Studios

Xbox Game Studios Date de sortie: TBC

TBC Exclusif? Non, également sur Xbox One et Windows 10

Le premier jeu Senua de Ninja Theory - Hallblade: Senuas Sacrifice - non seulement impressionné par ses graphismes presque photoréalistes, mais la compréhension intelligente et bien informée des problèmes de santé mentale a été très appréciée. La suite est encore plus étonnante, basée sur une bande-annonce entièrement réalisée à laide du moteur du jeu. Laction-aventure sera disponible sur la Xbox de génération actuelle, mais nous pensons que ce sera la version Series X dont tout le monde parlera.

Éditeur: Techland

Techland Date de sortie: TBC

TBC Exclusif? Non, également sur PS5, PS4, Xbox One et PC

Bien que Techland nait pas encore officiellement confirmé que Dying Light 2 arrive pour les machines de nouvelle génération, son retard de sortie et sa portée pure suggèrent quil sagit dun shoo-in pour les nouvelles consoles. Le jeu est la suite de lincroyable zombie-a-thon parkour à la première personne que nous jouons encore à ce jour, mais il porte le concept à un tout nouveau niveau. Chaque action et décision que vous prenez dans le jeu affectera lensemble du monde du jeu - avec différentes factions qui grandissent et disparaissent en fonction de vos choix.

Éditeur: Ubisoft

Ubisoft Date de sortie: TBC

TBC Exclusif? Non, également sur Xbox One, PS4, PS5, Windows 10

Ubisoft a annoncé que plusieurs de ses jeux existants et à venir seront disponibles sur Xbox Series X - nous ne savons tout simplement pas quand. Pourtant, mettre Rainbow Six Siege sur le jeu de plateforme est une évidence pour nous. Le jeu de tir multijoueur en ligne a un énorme succès et cest ce genre de marché du jeu hardcore qui sera probablement formé dadopteurs précoces.

Éditeur: Ubisoft

Ubisoft Date de sortie: TBC

TBC Exclusif? Non, également sur Xbox One, PS4, PS5, Windows 10

Cétait lun de nos jeux préférés de lE3 de lannée dernière et devait initialement sortir sur les machines de génération actuelles le 6 mars 2020. Cependant, grâce à Ubisoft qui a froid aux yeux après la sortie apparemment précipitée de Ghost Recon: Breakpoint, il a retenu son joyau dans la couronne jusquà lexercice suivant pour un polissage supplémentaire. Cela signifie quil pourrait apparaître à tout moment entre avril 2020 et mars 2021.

Cela en fait un candidat de lancement idéal pour la Xbox Series X. Dautant plus que, daprès ce que nous avons joué jusquà présent, le jeu en tant que personne dans la mécanique du jeu se prête bien à une nouvelle ère de jeux avancés.

Éditeur: THQ Nordic

THQ Nordic Date de sortie: TBC

TBC Exclusif? Non, également sur PS5, Windows 10

Après avoir sorti un teaser jouable pour PC sur Steam, qui a été très bien reçu, THQ Nordic a décidé de donner le feu vert à une version entièrement remasterisée et refaite de RPG Gothic. Il a également annoncé quil arriverait également sur les consoles de prochaine génération.

Éditeur: Ubisoft

Ubisoft Date de sortie: TBC

TBC Exclusif? Non, également sur Xbox One, PS4, PS5, Windows 10

La nouvelle série de jeux dUbisoft - du studio interne derrière Assassins Creed - a été lun des jeux retardés lors dune récente purge. Cependant, cela a maintenant été confirmé pour les machines de nouvelle génération ainsi que pour les consoles existantes. Et, nous nous attendons à ce que laction-aventure fasse partie de la gamme de lancement de la Xbox Series X.

Éditeur: Ubisoft

Ubisoft Date de sortie: 2020

2020 Exclusif? Non, également sur Xbox One, PS4, PS5, Windows 10

Un autre jeu Ubisoft sans date de sortie fixe pour linstant, Rainbow Six Quarantine a fait beaucoup de bruit lors de la présentation de la société E3 2019. Il renonce aux thèmes de combat du monde réel de Siege - au lieu de passer à lhorreur de survie, avec des équipes de trois joueurs qui combattent une population infectée.

Éditeur: Daedelic Entertainment

Daedelic Entertainment Date de sortie: 2021

2021 Exclusif? Non, également sur PS5, Windows 10 (rumeur)

Il ny a pas encore de bande-annonce pour Gollum et il est peu probable que la lumière du jour soit visible pour un moment, mais nous savons que le jeu doit être une aventure-action basée sur une histoire et dun studio connaissant bien ces choses. Nous savons également que cela arrive sur les consoles de nouvelle génération.

Éditeur: Bethesda

Bethesda Date de sortie: TBC

TBC Exclusif? Non, également sur PS5, Windows 10 (rumeur)

Nous navons pas entendu parler de The Elder Scrolls 6 depuis son tease à lE3 2018. Cependant, sil ne vient pas sur Xbox Series X, nous mangerons nos grands chapeaux de disquette.

Éditeur: Bethesda

Bethesda Date de sortie: TBC

TBC Exclusif? Non, également sur PS5, Windows 10 (rumeur)

Comme The Elder Scrolls 6, on sait peu de choses sur Starfield en ce moment. On pense que cest un RPG de science-fiction et quelque chose qui sécarte de la franchise Fallout.