Inside Xbox May 2020: Comment regarder les jeux Xbox Series X révéler

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Tous les grands fabricants de consoles hébergent leurs propres flux vidéo en ligne réguliers ces jours-ci: Nintendo a ses présentations directes; La PlayStation a State of Play; et Google a son Stadia Connect révèle.

Xbox héberge Inside Xbox et celui prévu pour mai 2020 est peut-être lun des plus importants à ce jour. En labsence de salon E3 cette année, il ny aura pas de briefing Xbox Media, donc cet événement en ligne uniquement représente loccasion idéale pour voir le gameplay réel de la Xbox Series X.

Voici donc les détails sur la façon de regarder le flux Xbox Inside de mai 2020, ainsi que certaines choses que nous attendons.

Inside Xbox est uniquement en ligne et le prochain sera mis en ligne à 8 h 00 le jeudi 7 mai 2020. Voici les horaires de votre région:

Côte ouest des USA - 7h PT

Côte est des USA - 10h HE

Royaume-Uni - 15 h 00 BST

Europe centrale - 16h00 CEST

Nous espérons héberger le flux en direct ici sur Pocket-lint plus près du temps.

Xbox hébergera également le flux via ses propres chaînes Mixer , Twitch , YouTube , Facebook et Twitter .

Cette Xbox intérieure sera dédiée à la Xbox Series X et, plus précisément, aux jeux qui sortiront au lancement et au-delà.

Nous en connaissons déjà quelques-uns, dont Halo: Infinite, Cyberpunk 2077 et Assassins Creed: Valhalla, mais il pourrait également y avoir des surprises. Découvrez notre prochaine mise à jour des jeux Xbox Series X régulièrement mis à jour pour savoir quels titres sont attendus.

Vous voulez voir des jeux pour la Xbox Series X? Nous voulons vous montrer des jeux pour la Xbox Series X.



Découvrez le gameplay de nouvelle génération First Look de nos partenaires développeurs mondiaux au sein de #InsideXbox le jeudi 7 mai à 8 h 00. pic.twitter.com/xVdgIeRBJX - Xbox (@Xbox) 30 avril 2020

Nous doutons quil y aura des annonces de matériel (comme la rumeur Xbox Series S ) ou des détails sur les prix de la Xbox Series X, mais nous pourrions trouver une date de sortie définitive - peut-être même une date de précommande. Ces deux éléments devaient sans aucun doute être dévoilés lors de lE3 2020, et auraient donc pu être présentés à cette présentation compte tenu de son annulation.