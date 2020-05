Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Lorsque Microsoft a lancé pour la première fois son service Xbox Game Pass pour Xbox One , les joueurs sur PC pouvaient lutiliser pour accéder à une petite sélection de titres Windows 10.

Ils ont profité des jeux cross-play hébergés sur le service, qui fonctionnent sur Xbox One et PC. Cependant, à lété 2019, la société a également introduit une version de Game Pass spécialement pour les titres Windows 10.

Depuis lors, il est devenu un superbe service à part entière, avec près de 200 jeux PC disponibles pour un faible coût mensuel.

Voici donc tout ce que vous devez savoir sur Xbox Game Pass pour PC.

Xbox Game Pass est un service dabonnement mensuel qui propose une bibliothèque de jeux complets à télécharger et à jouer sur votre machine sans frais supplémentaires.

La liste des jeux est organisée et mise à jour chaque mois, certains titres ajoutés et certains moins populaires étant supprimés. Il vous suffit de télécharger ceux proposés et de jouer autant que vous le souhaitez - comme si vous aviez acheté le jeu vous-même.

La version PC du service est exclusive aux joueurs exécutant Windows 10 .

Au Royaume-Uni, le Xbox Game Pass pour PC coûte 3,99 £ par mois . Et, cest 4,99 $ par mois aux États-Unis.

Les nouveaux abonnés peuvent obtenir le premier mois pour seulement 1 £ / 1 $.

Cependant, une meilleure offre existe si vous possédez également une Xbox One; vous pouvez obtenir Xbox Game Pass pour PC, Xbox Game Pass pour Xbox One et Xbox Live Gold dans un ensemble combiné Xbox Game Pass Ultimate pour 10,99 £ par mois au Royaume-Uni, 14,99 $ par mois aux États-Unis.

Pour le premier mois, vous pouvez également vous inscrire à Ultimate pour seulement 1 £ / 1 $. Découvrez loffre ici .

Il y aura toujours plus de 100 jeux disponibles pour la communauté des joueurs sur PC. La liste inclura les nouveaux titres Xbox Studios le jour de leur sortie.

Certains dentre eux apparaissent également dans nos meilleurs jeux PC à acheter , montrant à quel point le Game Pass est bon marché.

A Plague Tale: Innocence

ACA NeoGeo Metal Slug X

Age of Empires: édition définitive

Age of Empires II: édition définitive

Age of Wonders: Planetfall

Alien: Isolement

Chroniques dAlvastia

Ape Out

Ark: Survival Evolved

Astrologaster

Astroneer

Bad North: Jotunn Edition

Battle Chasers: Nightwar

Battlefleet Gothic: Armada

Blair Witch

Chrome flamboyant

Bord de saignement

Taché de sang: Rituel de la nuit

Livre des démons

Portail des constructeurs de ponts

Broforce

Frères: un conte de deux fils

Enfants de Morta

Clustertruck

Crackdown 3

Créature dans le puits

CrossCode

Darksiders III

Dead by Daylight

Cellules mortes

Dead Rising 4

Gambit de la mort

Livrez-nous la lune

Inclinaison du démon

Descendants

Meurs pour Valhalla!

Dirt Rally 2.0

Déshonoré 2

Disneyland Adventures

Downwell

Légende sans fin

Entrez dans le donjon

Europa Universalis IV

Everspace

F1 2018

Faeria

Farming Simulator 17

Felix le faucheur

Final Fantasy IX

Final Fantasy XV

Fishing Sim World: Pro Tour

Football Manager 2020

Pour le roi

Forza Horizon 4

Frostpunk

FTL: plus rapide que la lumière

Gato Roboto

Gears of War: Ultimate Edition

Gears of War 4

Gears 5: Ultimate Edition

Gears Tactics

Goat Simulator

Gonner

Gris

Guacamelee 2

Halo: Combat Evolved Anniversary

Halo 2: anniversaire

Halo: Spartan Assault

Halo: Spartan Strike

Halo: la collection Master Chief

Halo Wars: Definitive Edition

Halo Wars 2: édition standard

Petit ami Hatoful

Hearts of Iron IV: Cadet Edition

Hellblade: le sacrifice de Senua

Bonjour voisin

Hollow Knight

Hotline Miami

Human Fall Flat

Hydro Thunder Hurricane

HyperDot

Indivisible

Infinifactory

Killer Instinct: Definitive Edition

Kingdom Come: Deliverance

Tête de niveau

Lonely Mountains: Descente

Machinarium

Marvel contre Capcom: Infinite

MechWarrior 5: Mercenaires

Metro 2033 Redux

Metro Exodus

Metro: Last Light Redux

Terre du Milieu: Shadow of War

Donjons Minecraft *

Minit

Mistover

Momodora: rêverie sous le clair de lune

Moonlighter

Mère Russie saigne

Déménager

MudRunner

Munchkin: Quacked Quest

Mutant Year Zero: Road to Eden

Mon ami Pedro

Mon temps à Portia

Chrome fluo

Appel de nuit

Le voyage du vieil homme

Opus Magnum

Ori et la forêt aveugle: édition définitive

Ori et la volonté des mèches

Trop cuit! 2

Sans bœuf

Pandémie: le jeu de société

Pathologique 2

Phoenix Point

Pikuniku

Pillars of Eternity: Hero Edition

Power Rangers: Battle for the Grid

Rage 2

ReCore: édition définitive

Reigns: Game of Thrones

RiMe: Windows Edition

Riptide GP: Renegade

Rise of Nations: Extended Edition

Riverbond

Rush: une aventure Disney-Pixar

Saints Row IV: réélu

Samorost 3

FléauBringer

Mer de voleurs

Sel de mer

Shadow Tactics: Blades of the Shogun

Shadow Warrior 2

Tuer la flèche

Space Hulk: Tactics

State of Decay 2: Juggernaut Edition

État desprit

Stealth Inc 2: Un jeu de clones

SteamWorld Dig 2

Stellaris

Stranger Things 3: Le jeu

Streets of Rage 4

Subnautica

Sunset Overdrive

Super Luckys Tale

Très chaud

Supermarket Shriek

Survivre à Mars

Tacoma

The Banner Saga 3

The Bards Tale IV: Directors Cut

La trilogie du conte du barde

La flamme dans le déluge

Les jardins entre

The Last Door: Saison 2 Édition Collector

The Long Dark

Le seigneur des anneaux: jeu de cartes daventure - édition définitive

Le Messager

Les mondes extérieurs

Le Red Strings Club

Limmobilité du vent

The Surge 2

Le principe de Talos

Le test de Turing

Thumper

Ticket pour monter

Timespinner

Tourment: marées de Numenera

Simulateur de bataille totalement précis

Tracks - Le jeu de train

Train Sim World 2020

Hôpital de Two Point

Non avoué

Sous-titre

Vambrace: Cold Soul

Bâtards vides

Wandersong

Wargroove

Wasteland 2: Directors Cut

Terres désolées 3 *

Wasteland Remastered

We Happy Few

Où leau a le goût du vin

Magicien de légende

Wolfenstein: Youngblood

Monde dhorreur

Worms WMD

Yakuza 0

Yakuza Kiwami

Yokus Island Express

Zoo Tycoon: Ultimate Animal Collection

* À venir bientôt, ** à partir bientôt.