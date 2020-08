Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Microsoft dispose de sa propre plate-forme de jeu en nuage , actuellement exécutée dans le cadre dun programme de prévisualisation public dans certains pays.

Project xCloud apporte les jeux Xbox One sur les plates-formes mobiles et sera gratuit dans le cadre de labonnement Xbox Game Pass Ultimate lorsque le service complet sera lancé en septembre.

Voici tout ce que vous devez savoir sur le service de jeux en nuage Xbox , y compris les appareils compatibles et comment y jouer maintenant.

Project xCloud est le nom de code donné à la plate-forme de jeu en nuage de Microsoft qui est conçue comme un service complémentaire à sa Xbox One et à ses futures consoles de jeux Xbox Series X.

Il sagit dun service de streaming, en ce sens que tous les jeux sont hébergés sur des serveurs distants et que la vidéo de jeu en direct est envoyée à un appareil compatible via Internet. En retour, les codes du contrôleur sont envoyés dans lautre sens, donc, à toutes fins utiles, vous avez limpression de jouer à un jeu chargé sur lappareil lui-même, quil sagisse dun téléviseur intelligent, dun PC, dune tablette ou dun smartphone.

Ce nest pas une idée nouvelle; PlayStation Now est disponible sur les consoles PS4 depuis plusieurs années; Nvidia a lancé le service complet GeForce Now début 2020; et le principal rival de xCloud, le Stadia de Google, a été lancé en novembre 2019. Cependant, Microsoft estime quil a un net avantage sur les autres car il peut tirer parti de sa vaste bibliothèque de plus de 3000 jeux Xbox et PC.

Il possède également lun des plus grands réseaux de centres de données au monde.

Ceci, combiné au réseau de serveurs cloud Azure de la société, garantira que les demandes de jeu peuvent être servies localement plutôt que sur les continents, réduisant potentiellement la latence en raccourcissant la distance entre lutilisateur final et le centre de données.

La latence est lennemi du jeu en nuage, ajoutant souvent plusieurs millisecondes entre les pressions sur les boutons et les actions effectuées à lécran. Et, même si cela ne semble pas beaucoup, les millisecondes sont vitales pour les jeux. Supposons que vous appuyez sur le bouton pour tirer sur un ennemi qui se précipite, quelques millisecondes de latence peuvent faire la différence entre les toucher et non. Ou, dans un jeu de conduite tel que Forza Horizon 4 , la différence entre réussir à dériver dans un coin ou se retrouver enroulé autour dun arbre.

Project xCloud nest pas conçu pour remplacer les consoles de jeux existantes ou futures. Au lieu de cela, il fonctionne parallèlement aux machines de lentreprise, offrant la plupart des mêmes jeux et permettant même de récupérer et de continuer à sauvegarder des jeux, quel que soit lappareil que vous utilisez: mobile, console ou même PC.

Comme il sera disponible dans le cadre du programme dabonnement Xbox Game Pass Ultimate de la société, qui comprend également plus de 200 jeux à télécharger sur la Xbox One, 100 jeux pour PC et Xbox Live Gold, il est considéré comme une extension de la Xbox One. jeux et, éventuellement, Xbox Series X aussi.

Essentiellement, xCloud sera le moyen pour vous de continuer votre expérience Xbox sur un appareil portable, que vous soyez à la maison ou en déplacement.

Lors de son lancement, xCloud hébergera plus de 100 jeux Xbox également disponibles sur Game Pass, y compris des titres actuels et darchives de son vaste catalogue.

Plus tard, une fois la Xbox Series X lancée, elle pourrait également inclure des versions de jeux de nouvelle génération. Les serveurs hôtes seront capables de les exécuter et comme vous ne recevez de toute façon quun flux vidéo, vous navez pas besoin de disposer dune puissance de traitement spéciale pour les exécuter.

Le projet xCloud sera entièrement lancé le 15 septembre 2020, pour les appareils Android exclusivement, bien quil devrait sétendre à davantage de plates-formes au fil du temps. Cela fait suite à une année de disponibilité en avant-première.

Cet aperçu est toujours en cours dexécution et est actuellement disponible en Belgique, au Canada, au Danemark, en Finlande, en France, en Allemagne, en Irlande, en Italie, aux Pays-Bas, en Norvège, en Corée du Sud, en Espagne, en Suède, au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Vous pouvez enregistrer votre intérêt pour participer ici (ou ici si vous êtes en Corée ). La version complète sera instantanément disponible pour tous les membres actuels et nouveaux du Xbox Game Pass.

Cette focalisation sur Android au lancement nest pas tout à fait surprenante. Laperçu public est principalement destiné aux appareils Android, par exemple. Xbox a lancé une version pour iOS, mais elle est actuellement très limitée et les règles dapplication dApple sont apparemment plus strictes que celles de Google.

Laperçu nécessite un téléphone ou une tablette fonctionnant sous Android 6.0 ou supérieur et avec au moins Bluetooth 4.0, un compte Microsoft et une manette sans fil Xbox One compatible Bluetooth. Xbox vous recommande également dacquérir un support de téléphone pour le contrôleur, sauf si vous jouez avec une tablette.

La monture est cependant raisonnablement bon marché. Nous en avons trouvé un pack de trois pour seulement 9,99 £ sur Amazon.co.uk , par exemple. Nous ne savons pas si tout cela sera encore nécessaire pour le lancement complet.

Laperçu du projet xCloud est gratuit pour tous les invités. Et, une fois lancé, il continuera dêtre gratuit pour tous ceux qui ont un abonnement Xbox Game Pass Ultimate.

Xbox Game Pass Ultimate , le service de téléchargement numérique à volonté pour Xbox One et Windows 10, coûte 10,99 £ par mois.

Au lancement, xCloud ne fonctionnera quavec les appareils Android, cest-à-dire les tablettes ou les smartphones. Cependant, comme nous lavons mentionné, cela pourrait facilement sétendre pour inclure plus de plates-formes au fil du temps.

Depuis la sortie d iOS 13 , les contrôleurs Xbox One fonctionnent sur iPhone et iPad, ainsi que sur les appareils Android via Bluetooth, même si xCloud ne sera pas lancé au lancement.

En ce qui concerne les autres contrôleurs et contrôles, Microsoft a déclaré que des contrôles tactiles à lécran pourraient être développés pour les jeux, cest donc une façon de fournir lexpérience sur dautres appareils également, mais nous ne sommes pas très enthousiastes à lidée dessayer de naviguer. à travers une session hardcore de Doom Eternal utilisant le toucher.

La société est en train dessayer ses propres concepts de manettes à clipser de style Nintendo Switch , comme détaillé dans un brevet déposé et un document interne divulgué, de sorte quils pourraient être disponibles pour les propriétaires de smartphones et de tablettes à lavenir.

À notre connaissance, il nexiste actuellement aucun plan pour que xCloud soit disponible sur les boîtiers Android TV ou dautres appareils de streaming ou Smart TV (ce qui est dommage).

Outre xCloud, le streaming de la console Xbox est également disponible en aperçu public.

En utilisant la même technologie, les joueurs peuvent utiliser leurs propres consoles Xbox One comme serveur xCloud et donc diffuser leurs propres jeux sur un appareil portable.

PlayStation propose quelque chose de similaire sous la forme de PS4 Remote Play , mais le streaming de la console Xbox est différent car vous nêtes pas limité à devoir être sur le même réseau domestique, vous pouvez également diffuser via une connexion de données mobiles.

Vous pouvez en savoir plus ici .

Écrit par Rik Henderson. Édité par Max Freeman-Mills.