Xbox Cloud Gaming : Prix, plateformes et tout ce que vous devez savoir

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Microsoft a sa propre plateforme de cloud gaming. Appelé Cloud Gaming avec Xbox Game Pass Ultimate - également souvent appelé Xbox Cloud Gaming - il propose plus de 200 jeux Xbox Series X / S, Xbox One, Xbox 360 et Xbox originaux à jouer sur PC, Mac, Chromebook, Android et Appareils iOS via une connexion de données.

Il sera bientôt également lancé sur les consoles Xbox elles-mêmes, permettant aux propriétaires de Xbox One de jouer à des jeux Xbox Series X et éliminant les autres pour économiser de lespace sur le disque dur en jouant à de nombreux jeux à distance à la place.

Voici tout ce que vous devez savoir sur le service de jeux en nuage Xbox , y compris les appareils compatibles et tous les jeux disponibles.

Appelé "Project xCloud" à ses débuts, Xbox Cloud Gaming est la plate-forme de streaming de jeux de Microsoft conçue comme un service complémentaire à ses consoles de jeux Xbox One et Xbox Series X / Series S. Il est disponible dans 22 pays dans le cadre de labonnement Xbox Game Pass Ultimate.

Il est également disponible en Australie, au Brésil, au Japon et au Mexique pendant une période de prévisualisation avant dêtre intégré dans Games Pass Ultimate dans ces pays également, dans le futur.

Il sagit dun service de streaming, dans la mesure où tous les jeux sont hébergés sur du matériel Xbox Series X personnalisé situé sur des serveurs distants dans le monde entier. La vidéo de jeu en direct est envoyée à un appareil compatible via Internet. En retour, les codes du contrôleur sont envoyés dans lautre sens, donc, à toutes fins utiles, vous avez limpression de jouer à un jeu chargé sur lappareil lui-même.

Ce nest pas une idée nouvelle; PlayStation Now est disponible sur les consoles PS4 depuis plusieurs années ; Nvidia propose GeForce Now sur PC et appareils mobiles ; et le principal rival de Cloud Gaming, Googles Stadia , lancé en 2019. Cependant, le service de Microsoft nest pas une offre distincte - il sagit dun ajout sans frais à son programme dabonnement Xbox Game Pass Ultimate existant.

squirrel_widget_158169

Microsoft pense que Cloud Gaming est lun des meilleurs services de streaming de jeux, car il utilise lénorme réseau de centres de données de lentreprise à travers le monde. Cela garantit que les demandes de jeu peuvent être traitées localement plutôt quà travers les continents, réduisant potentiellement la latence en raccourcissant la distance entre lutilisateur final et le centre de données.

La latence est lennemi du cloud gaming, ajoutant souvent plusieurs millisecondes entre les pressions sur les boutons et les actions effectuées à lécran. Et, bien que cela ne semble pas beaucoup, les millisecondes sont vitales lorsquil sagit de jouer. Supposons que vous appuyez sur le bouton pour tirer sur un ennemi qui se précipite, quelques millisecondes de latence peuvent faire la différence entre les toucher et non. Ou, dans un jeu de conduite tel que le prochain Forza Horizon 5 , la différence entre réussir à dériver dans un virage ou se retrouver enroulé autour dun arbre.

Xbox Cloud Gaming nest pas conçu pour remplacer les consoles de jeux. Au lieu de cela, il fonctionne parallèlement aux machines de lentreprise, offrant bon nombre des mêmes jeux et permettant même de récupérer et de continuer les jeux sauvegardés, quel que soit lappareil que vous utilisez : mobile, console ou même PC.

Comme il est disponible dans le cadre du programme dabonnement Xbox Game Pass Ultimate de la société, qui comprend également plus de 300 jeux à télécharger sur Xbox One ou Xbox Series X/S, 200 jeux pour PC, Xbox Live Gold et EA Play, on le voit beaucoup comme une extension du jeu sur console, pas un remplacement.

Essentiellement, Cloud Gaming est un moyen idéal pour vous de continuer votre expérience Xbox sur un appareil portable, que vous soyez à la maison ou en déplacement.

Cloud Gaming avec Xbox Game Pass Ultimate est disponible dans 22 pays en tant quapplication dédiée pour les appareils Android. Les utilisateurs de PC Windows peuvent jouer aux titres Cloud Gaming via lapplication Xbox native, et il est également disponible via un navigateur Web sur iOS, Mac et Chromebook. Safari, Chrome et le propre navigateur Edge de Microsoft sont tous pris en charge.

Pour Android, vous devez télécharger lapplication Xbox Game Pass depuis Google Play ou le Samsung Galaxy Store . Vous pouvez jouer à des jeux cloud via lapplication, ainsi quune liste de souhaits et même télécharger des jeux sur votre console Xbox ou votre PC Windows.

Si vous souhaitez jouer sur iPhone ou iPad, vous devez vous rendre sur xbox.com/play sur le navigateur Web Safari de votre appareil. Vous pouvez ensuite créer une application Web pour votre écran daccueil qui accède directement au service en un seul clic. Voici nos instructions détaillées sur la façon de faire fonctionner cela : Comment jouer à Xbox Cloud Gaming sur iPhone et iPad .

Les iPhones et iPads pris en charge sont ci-dessous. Dautres peuvent fonctionner, mais ce sont les appareils iOS et iPadOS vérifiés par Microsoft.

iPad Air (3e génération)

iPad Air (4e génération)

iPad Pro 11 2e génération

iPad Mini 5e génération

iPad 8e génération

iPhone XR

iPhone XS

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 12 Mini

iPhone 12

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

Vous pouvez également jouer directement dans un navigateur Web sur Mac et Chromebook, bien que les propriétaires de ce dernier puissent également installer lapplication Android dédiée sur leur ordinateur portable directement.

Pour jouer sur un PC Windows, ouvrez simplement lapplication Xbox et suivez les instructions.

Xbox lancera également laccessibilité Cloud Gaming sur Xbox One et Xbox Series X/S plus tard cette année (à partir de lautomne pour Xbox Insiders). Cela permettra aux propriétaires de Xbox One de jouer aux versions de jeux Xbox Series X (bien quavec des restrictions, telles que la résolution). Les propriétaires de Xbox Series X/S pourront jouer à des jeux sans avoir à les installer au préalable, ce qui économisera de lespace de stockage.

Parmi les pays couverts figurent la Belgique, le Canada, le Danemark, la Finlande, la France, lAllemagne, lIrlande, lItalie, les Pays-Bas, la Norvège, la Corée du Sud, lEspagne, la Suède, le Royaume-Uni et les États-Unis. Vous pouvez voir une liste complète des pays prenant en charge Cloud Gaming ici .

Il est également disponible en Australie, au Brésil, au Japon et au Mexique, dans des langues localisées, mais uniquement dans le cadre dun programme de prévisualisation pour le moment. En cas de succès, il pourrait également sétendre au service complet dont bénéficient dautres pays. Nimporte qui dans ces régions peut sinscrire pour jouer à lessai gratuit ici .

Plusieurs jeux sur Cloud Gaming proposent désormais des commandes tactiles (une cinquantaine actuellement). Cependant, la plupart du temps, vous aurez également besoin dune manette sans fil Xbox One compatible Bluetooth pour lire les titres efficacement. Xbox vous recommande également dacquérir un support de téléphone pour le contrôleur, sauf si vous jouez avec une tablette.

Cependant, la monture est relativement bon marché.

squirrel_widget_5694618

Meilleures offres Amazon US Prime Day 2021: certaines offres sont toujours en vigueur Par Maggie Tillman · 28 Août 2021

Comme la version longue de son nom lindique, Cloud Gaming est gratuit pour tous ceux qui ont un abonnement Xbox Game Pass Ultimate. Le service de téléchargement numérique à volonté pour Xbox One, Series X/S et Windows 10 coûte 10,99 £ / 14,99 $ par mois.

squirrel_widget_158169

En plus du Cloud Gaming, Xbox Remote Play est disponible. En utilisant la même technologie, les joueurs peuvent utiliser leurs propres consoles Xbox One ou Series X/S comme serveur Cloud Gaming et donc diffuser leurs propres jeux sur un appareil portable.

PlayStation propose quelque chose de similaire sous la forme de PS4 et PS5 Remote Play , mais Xbox Remote Play est différent car vous nêtes pas limité à devoir être sur le même réseau domestique, vous pouvez également diffuser via une connexion de données mobile.

Vous pouvez en savoir plus ici .

Voici la liste actuelle de tous les jeux disponibles sur Cloud Gaming (au 25 août 2021) :

Une histoire de peste : linnocence

ARK : la survie a évolué

Art du rallye

Astroneer

Atomicrops

Banjo-Kazooie

Banjo-Tooie

Batman : Chevalier dArkham

Champ de bataille V

Crapauds de bataille

Beholder Édition Complète

Désert noir

Sorcière Blair

Bord de saignement

Blinx : Le Balayeur du Temps

Racines de sang

Donjon des copains

Portail des constructeurs de ponts

Bug Fables : Larbre éternel

Appel de la mer

Charogne

Carto

Céleste

Enfants de Morta

Horizons des villes

Camion à grappes

Code Veine

Conan exilé

Contrôler

Répression 3

Grillon 19

Crimson Skies: High Road to Revenge

Contes de Cris

Malédiction des dieux morts

Cyber-ombre

Alliance noire

Donjon le plus sombre

JourZ

Mort à la lumière du jour

Cellules mortes

Deep Rock Galactique

Descendeurs

Desperados III

Destin 2

Détruisez tous les humains !

Saleté 5

Déshonoré 2

Édition définitive déshonorée

Déshonoré : la mort de létranger

Disneyland Aventures

Académie du ballon chasseur

Comté de Donut

Malheur (2016)

Doom (1993)

Doom 3

malheur 64

Destin éternel

Doom II (Classique)

Néon Double Dragon

Héros du double coup de pied

Dragon Age : Inquisition

Constructeurs de quêtes de dragon 2

Dragon Quest XI S : Echoes of an Elusive Age - Definitive Edition

Drake Hollow

Ombre Est

Mise à jour de la saison eFootball PES 2021

Élite dangereux

Empire du péché

Entrez dans le Gungeon

F1 2019

Anniversaire Fabe

Fable II

Fable III

Fallout 3

Fallout 4

Fallout 76

Fallout: New Vegas

Farming Simulator 19

Cinq nuits chez Freddy

Cinq nuits chez Freddy 2

Cinq nuits chez Freddy 3

Cinq nuits chez Freddy 4

Pour lhonneur

Fourrageuse

Forza Horizon 4

Forza Motorsport 7

Frostpunk : édition console

Frénésie de fusion

Gang de bêtes

Engrenages 5

Engrenages de guerre 2

Gears of War 3

Engrenages de guerre 4

Gears of War : Jugement

Gears of War : Édition Ultime

Tactiques dengrenages

Genèse Noir

Simulateur de chèvre

Passer sous

Golfez avec vos amis

Gonner 2

Chute de gourmandise

Fondé

Guacamélée ! 2

Enfers

Halo 5 : Gardiens

Halo Wars : Édition définitive

Halo Wars 2

Halo : assaut spartiate

Halo : la collection Master Chief

Havre

Hellblade : le sacrifice de Senua

bonjour voisin

Hollow Knight : Édition Cœur du Vide

Course de tir chaud

plat de chute humaine

Hors-la-loi de lhypnose

Ikenfell

Immortal Reams: Vampire Wars

Injustice 2

Jetpac ravitaillé

Joy Ride Turbo

Évolution du monde jurassique

Just Cause 4: Rechargé

Kameo

Katamari Damacy Relance

Katana Zéro

Killer Instinct DE

Killer Queen Noir

Dernier arrêt

Flamme mortelle de la ligue

Bibliothèque de Ruine

Limbo

Montagnes solitaires : descente

Lumines remasterisé

Madden NFL 20

Maneater

Effet de masse : Andromède

MechWarrior 5: Mercenaires

La Terre du Milieu : LOmbre de la Guerre

Minecraft : Donjons

Catalyseur de bord de miroir

MLB Le Spectacle 21

Sanctuaire des monstres

Train Monstre

Clair de lune

Morkredd

MotoGP 20

Mount & Blade: Warband

Mon temps à Portia

Narita garçon

NBA 2K21

Besoin de chaleur rapide

Néon Abysse

Néoverse

Nouveau conte de super chanceux

NieR: Automates

Nuit dans les bois

No Mans Sky

Prophète de nulle part

Oubli

Voyageur Octopathe

Omno

Ori et la forêt aveugle : édition définitive

Ori et la volonté des feux follets

Survivre à 2

Cavaliers

Trop cuit! 2

Peggle 2

Sombre parfait

Zéro noir parfait

Phogs !

Pikuniku

Pillars of Eternity : édition complète

Pillars of Eternity II : Deadfire - Édition Ultime

Planet Coaster : édition console

Plantes contre Zombies : Bataille pour Neighborville

Plantes contre Zombies Garden Warfare 2

Champs de bataille de PlayerUnknown (PUBG)

Power Rangers : Bataille pour la grille

Proie

Projet Hiver

Psychonautes

Psychonautes 2

Quake remasterisé

Rage

Rage 2

La pluie sur votre défilé

Raji : une ancienne épopée

Recompiler

ReCore : édition définitive

Red Dead en ligne

Reste : Des cendres

Resident Evil 7 Biohazard

Filles de la ville de la rivière

Rush : une aventure DisneyPixar

Porteur de Fléau

Mer des voleurs

Deuxième extinction

Voisin secret

Guerrier de lombre 2

Patinage 3

Tuer la flèche

Éleveur de Slime

Tireur délite élite 4

SnowRunner

Spirite

Renégats étoilés

Star Wars Jedi : Ordre déchu

Star Wars Battlefront II

State of Decay 2 : édition Juggernaut

Stealth Inc 2: Un jeu de clones

Tremper

Stellaris

Stranger Things 3 : le jeu

Rues de Rage 4

Rues de Rogue

Subnautique

Superhot : Supprimer le contrôle mental

Supraland

Dis-moi pourquoi Épisode 1 – 3

Terrariums

LAscension

The Bards Tale IV: Réalisateurs coupés

Le conte du barde remasterisé et resnarkled

La trilogie du conte du barde

The Catch: Carpe & Pêche au coup

The Dark Crystal : Tactiques de lÂge de la Résistance

The Elder Scrolls III : Morrowind

The Elder Scrolls V : Édition spéciale Skyrim

The Elder Scrolls en ligne

Le mal à lintérieur

Le mal à lintérieur 2

Le fauconnier

Les jardins entre

Le petit acre

Le long sombre

Le moyen

Les mondes extérieurs

Les Sims 4

La poussée 2

The Walking Dead : une nouvelle frontière (épisodes 1 à 5)

The Walking Dead : Michonne

The Walking Dead : Saison 2

The Walking Dead : la première saison complète

Le sauvage au coeur

theHunter : Appel de la nature

Thronebreaker: The Witcher Tales

Tom Clancys Rainbow Six Siege - Édition Deluxe

Torchlite III

Simulateur de combat totalement précis

Service de livraison totalement fiable

Nuits de Touhou Luna

Traceurs

Train Sim World 2

Tropique 6

Douze minutes

Hôpital à deux points

Sous-titre

Démêler deux

Héros indisciplinés

Jusquà la fin

Vive la Piñata

Viva Piñata: Trouble in Paradise

Warhammer Vermintide 2

Wasteland remasterisé

Wasteland 2: Directors Cut

Terres désolées 3

Nous sommes heureux quelques-uns

Ce quil reste de lédition Finch

Lentrepôt de Wilmot

Wolfenstein : Le Nouvel Ordre

Wolfenstein : Le Vieux Sang

Wolfenstein : YoungBlood

Wolfenstein II : Le nouveau colosse

Guerre mondiale Z

Grondement de vers

ADM de vers

Fête des épaves

Xeno Crise

Yakuza 0

Yakuza 3 remasterisé

Yakuza 4 remasterisé

Yakuza 5 remasterisé

Yakuza 6 : Le chant de la vie

Yakuza Kiwami

Yakuza Kiwami 2

Yakuza : comme un dragon

Oui, Votre Grâce

Yooka-Laylee et le repaire impossible

Zombie Army 4: Dead War