Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Microsoft a sa propre plate-forme de jeu en nuage - fonctionnant comme partie d'un programme d'aperçu public dans certains pays.

Project XCloudpropose des jeux Xbox One sur des plateformes mobiles, d'abord sous forme d'essai bêta, puis sous forme de service d'abonnement.

Voici tout ce que vous devez savoir sur le service de jeux cloud Xbox , y compris les appareils compatibles et la façon dont vous pouvez l'essayer gratuitement.

Project XCloud est le nom de code donné à la plate-forme de jeux en nuage de Microsoft qui est conçu comme un service complémentaire à sa Xbox Oneet à venir Consoles de jeuxXbox Series X .

C' est un service de streaming, en ce que tous les jeux sont hébergés sur des serveurs distants et la vidéo de gameplay en direct est envoyée à un appareil compatible sur Internet. En retour, les codes de contrôleur sont envoyés dans l'autre sens, donc, à toutes fins utiles, il semble que vous jouez à un jeu chargé sur l'appareil lui-même, que ce soit un téléviseur intelligent, un PC, une tablette ou un smartphone.

Ce n'est pas une idée nouvelle ; PlayStation Now est disponible sur PS4 depuis plusieurs années ; Nvidia a lancé le GeForce Now au début de 2020 ; et le principal rival de xCloud, le Stadia,lancé en novembre 2019. Cependant, Microsoft estime qu'il a un avantage distinct sur les autres car il promet d'utiliser sa vaste bibliothèque de plus de 3 000 jeux Xbox et PC.

Elle possède également l'un des plus grands réseaux de centres de données au monde.

Ceci, combiné au réseau de serveurs cloud Azure de l'entreprise, garantira que les demandes de jeu peuvent être traitées localement plutôt que sur les continents, ce qui réduit potentiellement la latence en raccourcissant la distance entre l'utilisateur final et le centre de données.

La

latence est l'ennemi du jeu en nuage, ajoutant souvent plusieurs millisecondes entre les pressions sur les boutons et les actions effectuées à l'écran. Et, bien que cela ne ressemble pas beaucoup, les millisecondes sont vitales quand il s'agit de jouer. Dites que vous appuyez sur le bouton pour tirer sur un ennemi onrushing, quelques millisecondes de latence peuvent être la différence entre les frapper et non. Ou, dans un jeu de conduite comme Forza Horizon 4, la différence entre dériver avec succès autour d'un coin ou finir enroulé autour d'un arbre.

Si Microsoft peut réduire considérablement la latence par rapport aux services de jeu en nuage que nous avons testés auparavant, cela pourrait être un gagnant.

Project XCloud n'est pas conçu pour remplacer les consoles de jeux existantes ou futures. Microsoft estime qu'il s'agit d'un type de service différent qui s'adresse à un autre type d'utilisateur.

Pour commencer, bien qu'il puisse être accessible via la famille de machines Xbox One (plus la série X) éventuellement, XCloud sera également disponible sur les téléphones, tablettes, décodeurs, téléviseurs, etc. Fondamentalement, tout ce qui a un écran et une connexion Internet.

« Nous développons Project xCloud non pas en remplacement des consoles de jeu, mais en tant que moyen d'offrir le même choix et la même polyvalence que les amateurs de musique et de vidéo apprécient aujourd'hui. Nous ajoutons d'autres façons de jouer aux jeux Xbox », a déclaré Kareen Choudry, le CVP de Microsoft en mars 2019.

« [Cela] ouvrira également le monde de la Xbox à ceux qui ne possèdent peut-être pas de matériel de jeu traditionnel et dédié. Les jeux de qualité consolée seront disponibles sur les appareils mobiles, offrant aux plus de 2 milliards de joueurs du monde entier une nouvelle passerelle vers des contenus auparavant exclusifs à la console et aux PC. »

Lorsqu' il sera entièrement lancé, il accueillera des centaines de jeux Xbox - des titres actuels et archivés de son vaste catalogue Xbox One, à tout le moins.

Microsoft affirme avoir la capacité technique de diffuser beaucoup plus de jeux à partir des catalogues arrière de ses trois générations de consoles, même des jeux PC Windows. Contrairement à Google Stadia, les développeurs n'ont pas à modifier ou adapter leurs jeux pour fonctionner. S'ils travaillent déjà sur une Xbox One, ils fonctionneront sur XCloud : « Project XCloud a la capacité technique de diffuser plus de 3 500 jeux, sans aucune modification ni modification requise par un développeur », a déclaré le Major Nelson de Xbox dans un publication de blog en mai 2019.

« En d'autres termes, les développeurs seront en mesure de mettre à l'échelle leurs jeux existants de manière spectaculaire sur tous les appareils, sans développement supplémentaire, sans maintenance de base de code supplémentaire et sans mise à jour séparée. Lorsqu'un développeur met à jour la version Xbox One de son titre, ces mises à jour s'appliquent également à toutes les versions disponibles sur Project XCloud sans travail supplémentaire. »

L' aperçu public de XCloud, qui a débuté en octobre au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Coréeet s'est étendu depuis à 11 nations européennes supplémentaires, propose plus de 90 jeux, dont Halo 5 : Gardiens,Gears 5, Instinct tueur et Mer des voleurs.

Il est dit que, une fois entièrement disponibles, les joueurs pourront accéder à tous les jeux qu'ils ont actuellement attribués à leur compte Xbox Live, y compris tous les jeux achetés dans l'ensemble de votre bibliothèque et Les titresXbox Game Pass , si vous avez un abonnement à ce service.

Projet XCloud soft lancé en octobre, dans le cadre d'un aperçu public.

Il est actuellement disponible en Belgique, au Canada, au Danemark, en Finlande, en France, en Allemagne, en Irlande, en Italie, aux Pays-Bas, en Norvège, en Corée du Sud, en Espagne, en Suède, au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Vous pouvezenregistrer votre intérêt pour participer ici(ou ici si vous êtes en Corée). Les invitations seront déployées progressivement à ceux qui s'inscrivent.

L' aperçu public n'est pas le service complet, juste une version allégée pour le test pour l'instant. Il y a aussi quelques mises en garde à utiliser.

Le principal est que l'aperçu de Project XCloud est principalement pour les appareils Android. Xbox a lancé une version pour iOS mais elle est actuellement très limitée.

Par conséquent, vous avez besoin d'un téléphone ou d'une tablette fonctionnant sous Android 6.0 ou version ultérieure et avec Bluetooth 4.0 au moins, d'un compte Microsoft et d'une manette sans fil Xbox One compatible Bluetooth. Xbox vous recommande également d'acheter un support pour téléphone pour la manette, sauf si vous jouez sur une tablette.

La monture est raisonnablement peu coûteuse, cependant. Nous avons trouvé un paquet de trois d'entre eux pour seulement9,99 £sur Amazon.co.uk, par exemple.

Nous n'avons pas encore d'idée de quand le service complet pourrait être lancé.

L' aperçu Project XCloud est gratuit pour tous les invités. Cependant, bien que Project XCloud soit presque certainement un service d'abonnement, nous ne savons pas encore combien le service complet sera quand il sera lancé.

Le

service concurrent de Sony, PlayStation Now, coûte actuellement 8,99 £par mois au Royaume-Uni, mais cela permet également les téléchargements. Google Stadiacoûte également 8,99 £par mois pour un abonnement Stadia Pro, mais cela n'inclut pas l'accès à de nombreux jeux, juste des flux de meilleure qualité et des titres gratuits mensuels - un peu comme la Xbox Service Gold en direct.

Xbox Game Pass, le service de téléchargement numérique à volonté pour Xbox One est de 7,99 £par mois (ou 10,99 £pour Game Pass Ultimate). C'est peut-être la meilleure indication du prix à ce jour.

Nous ne connaissons pas encore la liste complète des appareils qui finiront par exécuter XCloud, mais l'aperçu public est Android et iOS (dans certaines circonstances), donc c'est un shoo-in pour le service complet aussi.

Depuis la sortie d' iOS 13, les manettes Xbox One fonctionnent sur iPhone et iPad, ainsi que sur les appareils Android via Bluetooth.

En termes d'autres contrôleurs et contrôles, Microsoft a dit que les contrôles tactiles à l'écran pourraient être développés pour les jeux, donc c'est une façon de fournir l'expérience sur d'autres appareils aussi, mais nous ne sommes pas si enthousiastes à l'idée d'essayer de naviguer dans une session hardcore de Doom Eternal en utilisant le toucher.

La société est en train d'utiliser ses propres concepts de contrôleur clip-on de style Nintendo Switch, tels que détaillés dans un brevet déposé et un document interne divulgué, de sorte qu'ils pourraient être disponible pour les propriétaires de smartphones et de tablettes à l'avenir.

En

En

dehors de ceux-ci, on pense que l'accès à Project XCloud sera fourni par des téléviseurs et des décodeurs, tels que les téléviseurs intelligents Samsung et LG et les boîtiers TV Android.

En plus de XCloud, Xbox Console Streaming est également disponible en version publique.

Grâce à la même technologie, les joueurs peuvent utiliser leurs propres consoles Xbox One en tant que serveur XCloud et donc diffuser leurs propres jeux sur un appareil portable.

PlayStation offre quelque chose de similaire sous la forme de PS4 Remote Play, mais Xbox Console Streaming est différent car vous n'êtes pas limité à avoir à être sur le même réseau domicile, , vous pouvez également diffuser en continu sur une connexion de données mobile.

Vous pouvez en savoir plus ici.