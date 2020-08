Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Chaque mois, les joueurs Xbox One peuvent télécharger et jouer à une sélection de jeux gratuits dans le cadre dun abonnement Xbox Live Gold.

Cependant, Xbox Live Gold est plus que de simples jeux gratuits. Cela donne également aux propriétaires de Xbox One X , de Xbox One S ou même de Xbox One la possibilité de jouer à leurs jeux en ligne et de réductions sur de nombreux jeux numériques sur le Xbox Store.

Ladhésion au Royaume-Uni coûte généralement 17,99 £ pour trois mois ou 49,99 £ pour une année entière dadhésion lorsquelle est payée davance. Vous pouvez également choisir de payer chaque mois 6,99 £ par mois.

À notre avis cependant, le meilleur moyen de sabonner est via Xbox Game Pass Ultimate. Pour seulement 10,99 £ par mois, vous obtenez un abonnement Xbox Live Gold, un Xbox Game Pass avec accès à plus de 200 jeux à télécharger et à jouer, ainsi quun Xbox Game Pass pour PC avec plus de 100 titres Windows 10.

squirrel_widget_158169

Disponible du 1er au 30 septembre 2020

Le jeu qui a vraiment présenté pour la première fois la puissance de la Xbox One, The Division est un jeu de shoot-em-up coopératif multijoueur en ligne situé dans une ville détruite de New York. Cest très amusant, surtout avec des équipes damis. Mais même lorsque vous êtes seul, vous pouvez participer à des missions et à des raids en vous associant simplement à dautres.

Disponible du 16 septembre au 15 octobre 2020

Une aventure point-and-click très douce, The Book of Unwritten Tales 2 est à la fois drôle et stimulant. Il y a 20 heures dhistoire, vous devriez donc être saisi pendant un moment.

Disponible du 1er au 15 septembre 2020

Vous êtes le Blob - une masse gélatineuse qui doit arrêter les inkies chevauchant le monde de la couleur. Ou quelque chose.

Disponible du 16 au 30 septembre 2020

Pas le plus joli à regarder ces jours-ci, mais Armed and Dangerous de Lucasart est un vrai classique. Très drôle aussi.

Armed and Dangerous et de Blob 2 sont respectivement des jeux originaux Xbox et Xbox 360, disponibles via la rétrocompatibilité . Ils sont également disponibles pour les propriétaires de Xbox 360 avec Xbox Live Gold.

Parmi les jeux gratuits du mois dernier, Override: Mech City Brawl sera toujours disponible au téléchargement jusquau 15 septembre 2020.

Écrit par Rik Henderson.