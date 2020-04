Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Chaque mois, les joueurs Xbox One peuvent télécharger et jouer à une sélection de jeux gratuits dans le cadre dun abonnement Xbox Live Gold.

Le Xbox Live Gold est bien plus que des jeux gratuits. Il donne également à la Xbox One X , à la Xbox One S ou même aux propriétaires originaux de Xbox One la possibilité de jouer à leurs jeux en ligne et des réductions sur de nombreux jeux numériques sur la Xbox Store.

Ladhésion au Royaume-Uni coûte généralement 17,99 £ pour trois mois ou 49,99 £ pour une adhésion dune année entière lorsquelle est payée davance. Alternativement, vous pouvez choisir de payer mensuellement 6,99 £ par mois.

À notre avis cependant, la meilleure façon de sabonner est via Xbox Game Pass Ultimate. Pour seulement 10,99 £ par mois, vous obtenez un abonnement Xbox Live Gold, Xbox Game Pass avec accès à plus de 200 jeux à télécharger et jouer, ainsi que Xbox Game Pass pour PC avec plus de 100 titres Windows 10.

Voici la liste des jeux Xbox gratuits avec Gold pour mai 2020:

Disponible du 1er au 31 mai 2020

Un autre jeu de conduite mène la charge ce mois-ci (après Project Cars 2 en avril) et il présente une conduite décente, avec des courses de rallye point à point, des ascensions et bien plus encore. Il y a un mode carrière pour la longévité et un défi décent pour ceux qui ont du temps libre (qui est beaucoup dentre nous à la minute, pour être juste).

Disponible du 16 mai 2020 au 15 juin 2020

Un RPG daction de haut en bas se déroulant dans le monde de Warhammer 40,000 de Games Workshop, Inquisitor - Martyr offre tout ce que vous attendez du genre: tir hardcore, tonnes de butin et vague et vague de méchants pour salir les planchers en acier brillant.

Disponible du 1er au 15 mai 2020

Tout simplement lun des meilleurs jeux de football jamais sorti est maintenant disponible pour vous de vérifier gratuitement grâce à la rétrocompatibilité. Cest amusant, rapide et une alternative idéale aux tons plus réalistes de PES et FIFA.

Disponible du 16 au 31 mai 2020

Overlord de Codemasters vous met dans la peau dun maître maléfique qui contrôle une équipe de sbires pour traverser de nombreux scénarios et niveaux de puzzle. Pensez à Pikmin en armure sombre.

Sensible World of Soccer et Overlord sont des jeux Xbox 360 disponibles via une compatibilité descendante . Ils sont également disponibles pour les propriétaires de Xbox 360 avec Xbox Live Gold.

Parmi les jeux gratuits du mois dernier, le pack Knights of Pen and Paper sera toujours disponible en téléchargement jusquau 15 mai 2020.