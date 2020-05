Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Chaque mois, les joueurs Xbox One peuvent télécharger et jouer à une sélection de jeux gratuits dans le cadre dun abonnement Xbox Live Gold.

Le Xbox Live Gold est bien plus que des jeux gratuits. Il donne également à la Xbox One X , à la Xbox One S ou même aux propriétaires originaux de Xbox One la possibilité de jouer à leurs jeux en ligne et des réductions sur de nombreux jeux numériques sur la Xbox Store.

Ladhésion au Royaume-Uni coûte généralement 17,99 £ pour trois mois ou 49,99 £ pour une adhésion dune année entière lorsquelle est payée davance. Alternativement, vous pouvez choisir de payer mensuellement 6,99 £ par mois.

À notre avis cependant, la meilleure façon de sabonner est via Xbox Game Pass Ultimate. Pour seulement 10,99 £ par mois, vous obtenez un abonnement Xbox Live Gold, Xbox Game Pass avec accès à plus de 200 jeux à télécharger et jouer, ainsi que Xbox Game Pass pour PC avec plus de 100 titres Windows 10.

Voici la liste des jeux Xbox gratuits avec Gold pour juin 2020:

Disponible du 1er au 30 juin 2020

La série de plates-formes Shantae recevra bientôt une autre entrée sous la forme de Shantae et des sept sirènes (qui est actuellement exclusive à Apple Arcade mais qui sera bientôt disponible sur console). En attendant, vous pouvez rattraper son aventure Pirates Curse 2014.

Disponible du 16 juin au 15 juillet 2020

Coffee Talk est un roman visuel intéressant sur la discussion autour dune tasse de café. Il est simple, innovant et relaxant - idéal pour la situation de verrouillage actuelle.

Disponible du 1er au 15 juin 2020

Une version remasterisée de ce classique Xbox dorigine est en préparation, mais vous pouvez consulter la version initiale gratuitement.

Disponible du 16 au 30 juin 2020

Ce shoot-em-up à défilement latéral est une véritable explosion du passé, mais avec des thèmes et des graphismes modernes.

Détruisez tous les humains! et Sine Mora sont respectivement des jeux Xbox et Xbox 360 originaux, disponibles via une compatibilité descendante . Ils sont également disponibles pour les propriétaires de Xbox 360 avec Xbox Live Gold.

Parmi les jeux gratuits du mois dernier, le Warhammer 40,000: Inquisitor - Martyr sera toujours disponible en téléchargement jusquau 15 juin 2020.