(Pocket-lint) - Microsoft fait de grandes vagues avec les prix de ses nouvelles consoles, les Xbox Series S et Series X , mais vous ne vous êtes peut-être pas rendu compte quil offre un moyen encore plus attrayant de les obtenir sans payer le coût total à lavance: Xbox All Access , qui comprend Xbox Game Pass Ultimate avec votre nouvelle console moyennant un abonnement mensuel.

Cela peut être un excellent moyen de répartir le coût de votre nouvelle console sur des paiements mensuels inférieurs à ce que beaucoup dentre nous paient pour nos téléphones, et à la fin du plan de 24 mois, vous serez propriétaire de la console.

Pocket-lint a passé au peigne fin tous les détails pour vous aider à comprendre exactement comment fonctionne Xbox All Access et comment vous pouvez vous attendre à lutiliser

Par le biais de Microsoft Stores et de divers partenaires commerciaux, Microsoft propose son propre service dabonnement. Appelé Xbox All Access, il comprend une console Xbox, plus de 100 jeux avec Xbox Game Pass Ultimate, y compris un accès groupé au multijoueur en ligne. Il ny a aucun coût initial et vous payez un prix mensuel pendant deux ans.

22,99 $ ou 18 £ (console Xbox One S 1 To, Xbox Game Pass Ultimate)

24,99 $ ou 21 £ (console Xbox Series S, Xbox Game Pass Ultimate)

34,99 $ ou 29 £ (console Xbox Series X, Xbox Game Pass Ultimate)

Pour 23 $ par mois en ce moment, vous pouvez obtenir une Xbox One S (généralement 229 $), en plus du Game Pass Ultimate (généralement 15 $ par mois). Cela signifie que loffre est en fait moins chère que dacheter la console, puis de payer ladhésion séparément.

Les vraies offres se trouvent sur les consoles de nouvelle génération, cependant, et seront bientôt disponibles. Pour 35 $ par mois, vous pouvez obtenir une Xbox Series X, en plus du Game Pass Ultimate. Ou, pour 25 $ par mois, vous pouvez faire la même chose pour une série S.

Il ny a aucun coût initial et la période dabonnement se termine après 24 mois. Et il y a 0 pour cent APR pour ces deux années.

Oui, à la fin de la période dabonnement de 24 mois, les abonnés Xbox All Access peuvent conserver le matériel Xbox de leur choix.

Pour vous inscrire à Xbox All Access, vous pouvez visiter un Microsoft Store ou bien plus facilement utiliser la page en ligne liée ici . Vous pouvez cliquer sur un détaillant participant pour obtenir le programme.

Microsoft a déclaré que seuls les «clients qualifiés» peuvent participer, ce qui signifie que les abonnés potentiels Xbox All Access devront dabord passer une vérification de crédit. Vous saurez immédiatement si vous êtes admissible. Le financement nest pas géré par Microsoft - par exemple, il passe par Citizens One aux États-Unis et Klarna au Royaume-Uni.

À lheure actuelle, Xbox All Access nest disponible quaux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Consultez la page FAQ de Microsoft pour plus de détails techniques.

Écrit par Max Freeman-Mills. Édité par Rik Henderson.