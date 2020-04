Spécifications, date de sortie, prix et jeux Xbox Series X

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Même si la Xbox One X peut toujours être considérée comme une console ambitieuse haut de gamme, son remplacement est à lhorizon immédiat.

La Xbox Series X est présentée comme la "console la plus rapide et la plus puissante de Microsoft" - faisant écho à un phrasé similaire utilisé avant le lancement du One X en 2017.

Cependant, contrairement au One X, la Xbox Series X sera une machine de nouvelle génération de bout en bout - conçue pour faire progresser le jeu et rivaliser directement avec la PlayStation 5.

Voici donc tout ce que vous devez savoir sur la console de jeux Xbox de nouvelle génération, y compris les détails et les spécifications de la date de sortie.

Lancée pour la première fois en 2018 sous le nom de Project Scarlett, la Xbox Series X est la machine de nouvelle génération de Microsoft qui arrivera sur PlayStation 5 plus tard en 2020. Elle a été officiellement dévoilée aux Game Awards le 12 décembre 2019 , avec le design présenté pour le première fois.

Construit comme une pile monolithique, qui ressemble plus à un PC mini-tour quà une console de jeux traditionnelle, il peut être posé verticalement ou placé horizontalement - probablement pour tenir dans un meuble TV ou un rack AV.

Il est austère et esthétiquement plus pratique que joli. La grille en haut / à droite doit être principalement utilisée pour la dissipation de la chaleur, tandis que les seules autres caractéristiques distinctives sont sa fente pour lecteur Blu-ray 4K et ses ports à larrière.

Depuis, le logo officiel est également apparu, dans le cadre dun dépôt de marque par Microsoft .

Ce qui na pas encore été confirmé, cest sil y aura également une deuxième console de nouvelle génération moins chère, bien que des rumeurs indiquent quune Xbox Series S (anciennement appelée Lockheart) sera dévoilée en mai 2020 .

Une nouvelle manette sans fil Xbox sera également publiée avec la Xbox Series X, qui comprend un nouveau bouton Partager au milieu et un disque D-pad similaire à celui des deux manettes sans fil Xbox Elite Series 1 et 2 .

Une caractéristique intéressante de la nouvelle console sera quelle fonctionnera avec tous les accessoires Xbox One actuels - y compris ses contrôleurs. Cela signifie que vous pouvez toujours utiliser un contrôleur Xbox One existant sur la série X, ce qui peut potentiellement réduire le coût des jeux multijoueurs locaux pour deux joueurs ou plus.

Xbox a révélé les spécifications complètes de la Xbox Series X à la mi-mars 2020.

La console utilisera les derniers chipsets et larchitecture dAMD - avec lunité de traitement pour être personnalisée et basée sur le puissant Zen 2 Ryzen. Il est à huit cœurs, chaque cœur fonctionnant jusquà 3,8 GHz.

On dit que cela est quatre fois plus puissant que le matériel de traitement à lintérieur de la Xbox One X.

Le GPU est également personnalisé et basé sur les architectures Radeon RDNA 2. Il a 12 téraflops de puissance de traitement - le double de celui de la Xbox One X. Cela le rend plus que capable de jouer en 4K 60fps natif.

Il permet également, potentiellement, à la machine datteindre une résolution jusquà 8K et dexécuter des jeux jusquà 120 images par seconde. Et il prend en charge le lancer de rayons en temps réel, comme on le voit sur les cartes graphiques Nvidia haut de gamme publiées au cours des deux dernières années.

Une forme personnalisée dombrage à taux variable sera également intégrée, ce qui permettra aux développeurs de hiérarchiser les effets individuels sur des éléments spécifiques à lécran plutôt que de devoir actualiser chaque pixel à lécran pour chaque cycle GPU. En fait, cela rend les graphiques haut de gamme et de résolution plus élevée plus efficaces et, par conséquent, pourrait permettre les taux de trame plus élevés mentionnés.

16 Go de RAM GDDR6 sont également disponibles pour les développeurs, avec 13 Go réservés pour les jeux.

Un SSD (disque SSD) interne de 1 To est disponible pour le stockage, ce qui accélère considérablement laccès aux données. Et il y a un emplacement dextension à larrière pour ajouter une carte SSD propriétaire de 1 To en option.

La Xbox Series X est également capable dutiliser des disques durs USB 3.0 externes, un peu comme la famille Xbox One.

Processeur: 8 cœurs à 3,8 GHz (3,66 GHz avec SMT) Processeur Zen 2 personnalisé

cœurs à 3,8 GHz (3,66 GHz avec SMT) Processeur Zen 2 personnalisé GPU: 12 TFLOPS, 52 CU à 1,825 GHz GPU RDNA 2 personnalisé

12 TFLOPS, 52 CU à 1,825 GHz GPU RDNA 2 personnalisé Taille de la matrice : 360,45 mm2

matrice 360,45 mm2 Processus: 7 nm amélioré

nm amélioré Mémoire: 16 Go GDDR6 avec bus 320 Mo

16 Go GDDR6 avec bus 320 Mo Bande passante mémoire: 10 Go à 560 Go / s, 6 Go à 336 Go / s

10 Go à 560 Go / s, 6 Go à 336 Go / s Stockage interne: SSD NVME personnalisé de 1 To

SSD NVME personnalisé de 1 To Débit dE / S: 2,4 Go / s (brut), 4,8 Go / s (compressé, avec bloc de décompression matériel personnalisé)

2,4 Go / s (brut), 4,8 Go / s (compressé, avec bloc de décompression matériel personnalisé) Stockage extensible: carte dextension 1 To (correspond exactement au stockage interne)

carte dextension 1 To (correspond exactement au stockage interne) Stockage externe: Prise en charge du disque dur externe USB 3.2

Prise en charge du disque dur externe USB 3.2 Lecteur optique: lecteur Blu-Ray UHD 4K

Blu-Ray UHD 4K Objectif de performance: 4K @ 60fps, jusquà 120fps

En termes de connectivité, larrière de la Xbox Series X comprend des ports dalimentation, Ethernet LAN, deux ports USB 3.2 et une sortie HDMI 2.1. Il existe également une «extension de stockage» pour la carte SSD propriétaire en option.

Remarquable par son absence est un port USB-C.

La fente avant est destinée au lecteur de disque physique Blu-ray 4K Ultra HD.

Plusieurs caractéristiques clés ont également été confirmées.

Pour commencer, la Xbox Series X sera entièrement rétrocompatible avec tous les accessoires, manettes et jeux Xbox One.

Il prendra également en charge Xbox Game Pass - le service dabonnement aux jeux de Microsoft qui vous donne accès à plus de 200 jeux à télécharger et à jouer pour un tarif mensuel. Les jeux Xbox Series X à venir incluent Halo Infinite.

Une autre fonctionnalité intéressante en matière de prise en charge des jeux est la livraison intelligente . Il sagit dun programme dachat croisé qui vous permet dacheter des jeux Xbox One avant dacheter une Xbox Series X, puis de les mettre à niveau gratuitement lorsque vous avez la dernière machine.

Xbox sest engagée à proposer ses propres jeux propriétaires de cette manière, mais certains éditeurs tiers choisissent également de proposer la livraison intelligente. CD Projekt Red, par exemple, vous offrira gratuitement la version Xbox Series X de Cyberpunk 2077 si vous avez déjà acheté la version Xbox One (qui sortira le 17 septembre 2020).

Les jeux Smart Delivery nont pas besoin dêtre échangés physiquement - la version améliorée sera téléchargée automatiquement sur votre nouvelle console.

Les autres fonctionnalités importantes incluent des temps de chargement plus rapides, grâce au SSD, et un CV rapide.

La reprise rapide complète efficacement la fonctionnalité de veille du jeu disponible sur la Xbox One. Il permet à un jeu de démarrer presque immédiatement à partir dun état suspendu, plusieurs jeux pouvant être "suspendus" de cette manière.

Cela signifie que vous pouvez basculer entre les jeux suspendus instantanément.

Des temps de chargement plus rapides sont plus faciles à comprendre. Certains jeux, même sur Xbox One X, peuvent prendre du temps à charger initialement et entre les sections du jeu. La Xbox Series X réduira considérablement ce temps.

Tous les jeux de lancement Xbox Series X fonctionneront également sur la série de consoles Xbox One existante ainsi que sur Windows 10.

La console sera lancée avec Halo Infinite, le dernier chapitre de la série Halo et le premier pour la console de prochaine génération. Donc, cela sera également disponible sur les consoles Xbox One existantes et Windows - ce ne sera donc pas une exclusivité Series X.

Cependant, il sera disponible dans le cadre de lincitation à la livraison intelligente détaillée ci-dessus.

De plus, une suite à la superbe Hellblade de Ninja Theory: Sacrifice de Senua a été annoncée aux côtés de la série X. Elle se rendra sur la console lannée prochaine.

Sa bande-annonce (ci-dessus) nous donne un aperçu de ce dont la nouvelle console est capable, car toutes les images ont été entièrement capturées dans le moteur. Des trucs superbes, surtout lorsquils sont visionnés en 4K sur YouTube.

Un autre jeu confirmé à venir sur Xbox Series X est Cyberpunk 2077, comme mentionné ci-dessus.

Vous pouvez tout savoir sur les prochains jeux Xbox Series X confirmés dans notre fonctionnalité de résumé ici .

La Xbox Series X sera disponible à partir de "Holiday 2020" alors attendez-vous à un lancement en novembre ou très début décembre.

Lun des sites Web régionaux Xbox a accidentellement affiché une bannière affirmant que la nouvelle console arrivait "Thanksgiving 2020" . Cependant, non seulement le major Nelson de Xbox a prétendu que cétait "inexact", mais nous doutons quil sera disponible lors dune fête nationale aux États-Unis ou au milieu du chaos du Black Friday le lendemain.

Au lieu de cela, nous y mettrions de largent le vendredi précédent: 20 novembre 2020. Cela équivaut directement au jour de sortie de la Xbox One originale en 2013.

La seule indication de prix est létiquette giflée sur la Xbox One X lors de son premier lancement.

Cétait environ 430 £, alors attendez-vous à ce que la série X soit autour de cela ou, très probablement, plus.

Le patron de Xbox, Phil Spencer, garde le nez sur le prix réel, mais a déclaré quil se sentait "bien à propos du prix auquel nous pourrions arriver". Il a également révélé que la société pourrait répondre au prix fixé par Sony pour la PlayStation 5, si nécessaire.

