(Pocket-lint) - Ainsi, vous avez réussi à mettre la main sur une Xbox Series X , Series S ou Xbox One et cherchez à en tirer le meilleur parti. Eh bien, vous êtes au bon endroit.

Nous avons rassemblé une liste pratique de trucs et astuces pour vous aider à vous habituer à votre nouvelle Xbox, quelle soit actuelle ou de prochaine génération.

Heureusement, cest le même logiciel système pour chaque Xbox de la gamme, avec juste quelques ajustements ici et là, donc ce qui suit devrait vous aider.

Si vous passez dune Xbox One S ou dune Xbox One X à une série X ou une série S, vous pouvez simplement retirer la Xbox One et utiliser exactement les mêmes câbles pour la nouvelle console.

Cependant, si vous remplacez une Xbox One dorigine, vous devrez remplacer le câble dalimentation car lancienne machine utilisait un bloc dalimentation externe. Vous devrez peut-être également remplacer le câble HDMI si le vôtre est particulièrement ancien. Il est préférable de sassurer que le câble HDMI est au moins classé pour HDMI 2.1 car il est capable de transmettre jusquà 4K 120Hz et des signaux HDR.

Bien que vous puissiez utiliser avec plaisir la Xbox One ou la Xbox Series X / S sur un téléviseur Full HD 1080p, vous obtiendrez certainement les meilleures performances en branchant votre console sur un téléviseur 4K HDR.

Même la Xbox One S est capable de lire des vidéos 4K HDR, sinon de jouer en soi.

Cependant, même si vous possédez un téléviseur 4K HDR, vous devez toujours vous assurer que le HDR est activé pour le port HDMI que vous prévoyez dutiliser avec la Xbox. De nombreux fabricants de téléviseurs, pour des raisons bien connues deux-mêmes, expédient leurs téléviseurs HDR avec HDR désactivé sur chaque port.

Vous trouverez une option dans les paramètres de votre téléviseur respectif (consultez votre manuel) pour activer le HDR. Sur un téléviseur LG moderne avec webOS, par exemple, cest dans les paramètres généraux, répertoriés comme HDMI Ultra HD Deep Color, où vous pouvez activer HDR pour chacun des ports HDMI disponibles. Seulement avec ces activés, vous obtiendrez HDR10 et / ou Dolby Vision sur les jeux et la vidéo.

Si vous disposez dun système de son surround ou dune barre de son Dolby Atmos, vous devrez télécharger une application pour vous assurer que les films pris en charge produisent les bons canaux sonores. Téléchargez lapplication Dolby Access et suivez les instructions dinstallation. Cest en fait assez simple.

Si vous souhaitez expérimenter Dolby Atmos via des écouteurs, vous devrez payer des frais uniques denviron 14 £. Lapplication est gratuite si vous utilisez uniquement des enceintes ou un ampli Dolby Atmos connectés.

En plus du HDR10, chaque Xbox est capable dafficher Dolby Vision - un format HDR alternatif que certains pensent être meilleur. Cela ne fonctionne que sur les téléviseurs compatibles et avec Netflix, actuellement. Cependant, si votre téléviseur est compatible ( vous pouvez voir une liste ici ), tout ce que vous avez à faire est de vous diriger vers Paramètres, puis Affichage et son, Sortie vidéo, Modes vidéo et cliquez sur Autoriser Dolby Vision.

Vous aurez également besoin dun abonnement Netflix Premium pour accéder aux versions Dolby Vision des émissions et des films. Cela coûte 13,99 £ par mois.

La Xbox Series X est livrée avec 1 To despace de stockage, mais étant donné que certains jeux améliorés peuvent dépasser 100 Go chacun, cela peut bientôt se remplir. Et étant donné que la Xbox Series S et la Xbox One S ne sont livrées quavec 512 Go, vous constaterez que moins de jeux peuvent être téléchargés et stockés localement.

Heureusement, vous pouvez étendre le stockage simplement en connectant un disque dur externe USB 3.0 à lun des trois ports USB inclus.

Vous pouvez découvrir exactement comment faire cela dans notre guide pratique: comment mettre à niveau votre stockage Xbox de 2 To et plus . Une fois ajouté, le lecteur externe peut être défini comme emplacement principal pour stocker les jeux et même être branché sur dautres consoles Xbox, telles que celles dun ami, pour continuer à jouer à nimporte quel titre installé - tant que vous êtes connecté à votre propre profil.

Il y a cependant des réserves à cela. Premièrement, seuls les jeux Xbox One, Xbox 360 ou Xbox dorigine peuvent être stockés sur un lecteur USB externe branché sur une Xbox Series X / S. Et deuxièmement, ils peuvent se charger plus lentement que lorsquils sont stockés sur le SSD / HDD interne.

Les propriétaires de Xbox Series X / S peuvent également étendre le stockage avec la carte dextension de stockage officielle Seagate , mais cest assez cher.

Si vous souhaitez jouer à des jeux en ligne, vous devrez vous abonner à Xbox Live Gold. Cependant, en plus de vous donner la possibilité de jouer contre des millions dautres joueurs sur Internet, il vous offre également des jeux gratuits chaque mois. Et ils seront disponibles pour vous tant que vous continuez à vous abonner.

Xbox Live Gold coûte 6,99 £ par mois, 17,99 £ pour trois mois ou 49,99 £ pour une année entière si vous payez à lavance.

Les membres Xbox Live Gold bénéficient également de remises importantes sur les jeux, en alternance mensuelle. Et pendant les grandes périodes de soldes, comme le Black Friday et laprès-Noël, les offres sont souvent beaucoup moins chères pour les abonnés.

Xbox Game Pass est un autre excellent moyen daccéder à une pile de jeux pour un montant mensuel relativement modique. Si vous êtes nouveau sur Xbox, vous pouvez envisager de souscrire à un abonnement Xbox Game Pass car il offre plus de 200 jeux Xbox Series X / S, Xbox One, Xbox 360 et Xbox originaux à télécharger et à jouer aussi souvent que vous le souhaitez. Considérez-le comme le Netflix du jeu Xbox, à un prix similaire de 7,99 £ par mois .

Cependant, il existe également un niveau supérieur pour Game Pass. Xbox Game Pass Ultimate coûte 10,99 £ par mois et ajoute de nombreux avantages supplémentaires, notamment Xbox Live Gold, EA Play et Xbox Game Pass pour PC en plus de tous les jeux disponibles avec le Game Pass standard.

Comme avec la Xbox One, la Xbox Series X et la Series S sont compatibles avec une liste toujours croissante de jeux Xbox 360 et Xbox dorigine rétrocompatibles. Si vous en avez sur la liste officielle ( que vous pouvez trouver ici ), vous pouvez insérer le disque dans le lecteur (sur Xbox Series X uniquement) et les lire comme sils étaient sur leur format de console dorigine. Sinon, téléchargez à nouveau vos jeux numériques si vous les avez achetés sur la boutique Xbox en ligne.

Les propriétaires de Xbox Series X / S peuvent également jouer à nimporte quel jeu Xbox One à quelques exceptions près.

Comme Xbox a rendu tous les accessoires compatibles en amont et en aval, vous pouvez utiliser vos anciennes manettes sans fil Xbox One génération 1 et 2 sur Xbox Series X / S. Vous pouvez également utiliser votre manette sans fil Xbox Series X / S avec une ancienne Xbox One.

Pour synchroniser le contrôleur, tout ce que vous avez à faire est dappuyer sur le petit bouton situé sur la face supérieure du contrôleur, à côté du pare-chocs gauche. Le symbole Xbox devrait commencer à clignoter plus rapidement que dhabitude.

Il y aura également un petit bouton similaire à lavant de votre console. Maintenez cela jusquà ce que le bouton Xbox de la console clignote de la même manière et que les deux soient bientôt synchronisés. Vous devriez maintenant pouvoir utiliser le contrôleur avec la console.

Notez quune fois synchronisé avec une console, le contrôleur fonctionnera exclusivement avec elle jusquà ce que vous la resynchronisiez avec une autre Xbox.

