Liste des jeux Xbox Game Pass, prix et tout ce que vous devez savoir

(Pocket-lint) - Microsoft propose quelques services dabonnement pour les propriétaires de Xbox One, Xbox Series X ou Series S.

Xbox Live Gold est un plan dabonnement mensuel requis pour jouer en ligne et, bien quil vous offre quelques jeux gratuits par mois, cest son objectif principal.

Dautre part, Xbox Game Pass est le service de la firme qui vous donne accès à des centaines de jeux pour un seul abonnement mensuel.

Ils peuvent chacun être payés séparément, mais la meilleure nouvelle est que vous pouvez obtenir les deux, plus le Xbox Game Pass pour PC , EA Play , Cloud Gaming et laccès à des remises exclusives sur les jeux pour un prix unique et moins cher.

Voici tout ce que vous devez savoir sur Game Pass et Xbox Game Pass Ultimate.

Le Xbox Games Pass vous donne accès à plus de 300 jeux à télécharger et à jouer sur votre Xbox One ou Xbox Series X/S pour un abonnement mensuel.

Si vous passez à Xbox Game Pass Ultimate, vous obtenez également Xbox Live Gold, Xbox Game Pass pour PC , EA Play et laccès à Xbox Cloud Gaming (anciennement Project xCloud), le tout pour le même prix.

Vous pouvez télécharger les jeux et y jouer aussi souvent que vous le souhaitez, tant que vous continuez à payer les frais mensuels. Certains titres peuvent devenir indisponibles au fur et à mesure que dautres sont ajoutés, mais vous avez également la possibilité dacheter nimporte lequel des titres de la collection à des prix réduits.

Les jeux Xbox Series X/S, Xbox One, Xbox 360 et Xbox originaux font partie de la gamme, les deux derniers par rétrocompatibilité , il y a donc beaucoup de meilleurs titres parmi lesquels choisir.

Microsoft ajoute ses propres versions et de nombreux jeux tiers le jour même de leur sortie en magasin. Cela inclura Halo Infinite et le nouveau RPG de science-fiction de Bethesda , Starfield.

Le Xbox Live Gold inclus offre également aux abonnés des remises exclusives sur de nombreux jeux sur le Xbox Store.

Xbox Games Pass Ultimate est au prix de 14,99 $ / 10,99 £ par mois. Vous pouvez annuler à tout moment.

Comme mentionné, il comprend Xbox Live Gold, Xbox Games Pass pour PC et EA Play. De plus, le service cloud de Microsoft, Cloud Gaming , fait partie dUltimate sans frais supplémentaires.

La version standard de Games Pass pour console uniquement ninclut pas Gold, EA Play, Cloud Gaming ou la version PC. Il coûte 9,99 $/7,99 £ par mois. Cest le même prix pour la version PC uniquement lorsquelle est souscrite séparément. Ultimate est clairement la meilleure affaire.

Le Xbox Game Pass proposera toujours plus de 300 jeux, composés de titres Xbox Series X/S, Xbox One, Xbox 360 et Xbox dorigine rétrocompatibles.

Certains pourraient être remplacés à lavenir par dautres jeux, mais voici la liste actuelle de tous les jeux actuellement disponibles :

Notez que les versions de jeux Xbox Series X/S (comme indiqué) fonctionneront également sur Xbox One, mais auront des améliorations sur les consoles de nouvelle génération. Certains jeux seront également dotés des technologies Auto HDR et/ou FPS Boost de Xbox.

A Plague Tale : Innocence (Xbox Series X/S)

Une sortie **

Extraterrestre : isolement

Hymne **

Aragami 2 - à venir le 17 septembre 2021

Archvale - à venir à confirmer

ARK : Survival Evolved (Xbox Series X/S)

Art du rallye (Xbox Series X/S)

Assetto Corsa

Astroneer

Atomicrops

Retour 4 Blood - à venir le 12 octobre 2021

Colonne vertébrale

Batman : Chevalier dArkham

Champ de bataille 1 **

Battlefield 4 **

Champ de bataille V **

Battlefield Hardline **

Crapauds de bataille

Beholder Édition Complète

Désert noir

Sorcière Blair

Bord de saignement

Bloodroots (Xbox Series X/S)

Donjon des copains

Portail des constructeurs de ponts

Bug Fables : Larbre éternel

Burnout Paradise Remasterisé **

Bushiden - à venir à confirmer

Lappel de la mer (Xbox Series X/S)

Charogne

Carto

Céleste

Enfants de Morta

Chinatown Detective Agency - à venir à confirmer

Villes : horizons

Camion à grappes

Code Veine

Conan Exiles (Xbox Series X/S)

Contrôler

Costume Quête 2

Répression 3

Grillon 19

Contes de Cris

Malédiction des dieux morts

Cyber-ombre

Donjon le plus sombre

Jour du tentacule remasterisé

JourZ

Dead By Daylight : Édition spéciale (Xbox Series X/S)

Cellules mortes

Deep Rock Galactique

Descendeurs (Xbox Series X/S)

Desperados III (Xbox Série X/S)

Destiny 2 (plus les extensions Forsaken, Shadowkeep et Beyond Light) (Xbox Series X/S)

Détruire tous les humains

Saleté 4 **

Saleté 5 ** (Xbox Series X/S)

Rallye de terre **

Rallye de terre 2.0 **

Dishonored : édition définitive

Déshonoré 2

Déshonoré : la mort de létranger

Disneyland Aventures

Académie du ballon chasseur

Dont Starve : édition géante

Comté de Donut

Doom (1993)

Malheur (2016)

Doom II

Doom 3

malheur 64

Doom Eternal (Xbox Series X/S)

Héros du double coup de pied

Inquisition Dragon Age **

Constructeurs de quêtes de dragon 2

Dragon Quest XI S : Echoes of an Elusive Age - Definitive Edition

Drake Hollow

Donjons & Dragons : Dark Alliance (Xbox Series X/S)

Ombre de terre

Mise à jour de la saison eFootball PES 2021

Élite dangereux

Empire du péché

Entrez dans le Gungeon

F1 2019 **

F1 2020 **

Fallout 4

Fallout 76

Farming Simulator 19

Fe **

FIFA 15 **

FIFA 16 **

FIFA 17 **

FIFA 18 **

FIFA 19 **

FIFA 20 **

FIFA 21 ** (Xbox Series X/S)

Final Fantasy VII

Final Fantasy VIII remasterisé

Final Fantasy X/X-2 HD Remasterisé

Final Fantasy XII LÂge du Zodiaque

Cinq nuits chez Freddy : Série originale (1 - 4)

Flynn: Son of Crimson - à venir le 15 septembre 2021

Football Manager 2021 Édition Xbox (Xbox Series X/S)

Pour lhonneur (Xbox Series X/S)

Fourrageuse

Forza Horizon 4 (Xbox Series X/S)

Forza Horizon 5 (Xbox Series X/S) - à venir le 9 novembre 2021

- à venir le 9 novembre 2021 Forza Motorsport 7

Frostpunk : édition console

Plein gaz remasterisé

Gang de bêtes

Gears 5 Édition Jeu de lannée (Xbox Series X/S)

Engrenages de guerre 4

Gears of War : Édition Ultime

Gears Tactics (Xbox Series X/S)

Genèse Noir

Simulateur de chèvre

Golfez avec vos amis

Gonner2 (Xbox Série X/S)

GreedFall (Xbox Series X/S)

Grille **

Grim Fandango Remasterisé

Mise à la terre (Xbox Series X/S)

Guacamélée ! 2

Hadès (Xbox Series X/S)

Halo 5 : Gardiens

Halo Infinite (Xbox Series X/S) - à venir vacances 2021

- à venir vacances 2021 Halo Wars 2

Halo Wars : Édition définitive

Halo : assaut spartiate

Halo : The Master Chief Collection (Xbox Series X/S)

Haven (Xbox Série X/S)

Hellblade: Senuas Sacrifice (Xbox Series X/S)

bonjour voisin

Bonjour voisin 2 - à venir "2021"

Hollow Knight : Édition Cœur du Vide

Course à feu

Chute humaine à plat (Xbox Series X/S)

Hors-la-loi de lhypnose

Ikenfell

Royaumes immortels : guerres de vampires

Injustice 2

Dans la fosse - 19 octobre 2021

Évolution du monde jurassique

Just Cause 4: Rechargé

Katamari Damacy Relance

Katana Zéro

Killer Instinct : édition définitive

Killer Queen Noir

Kingdom Hearts - HD 1.5+2.5 Remix

Kingdom Hearts HD 2.8 Prologue du chapitre final

Kingdom Hearts III

Chevaliers et vélos

Knockout City ** (Xbox Series X/S)

Dernier arrêt (Xbox Series X/S)

Flamme mortelle de la ligue

Bibliothèque de Ruine

Limbo

Montagnes solitaires : descente

Madden NFL 15 **

Madden NFL 16 **

Madden NFL 17 **

Madden NFL 18 **

Madden NFL 19 **

Madden NFL 20 **

Madden NFL 21 ** (Xbox Série X/S)

Madden NFL 25 **

Maneater (Xbox Series X/S)

Effet de masse : Andromède **

Max : La Malédiction de la Fraternité

Mechwarrior 5 : Mercenaires (Xbox Series X/S)

Microsoft Flight Simulator (Xbox Series X/S)

La Terre du Milieu : LOmbre de la Guerre

Midnight Fight Express - à venir à confirmer

Minecraft

Donjons Minecraft (Xbox Series X/S)

Catalyseur de bord de miroir **

MLB The Show 21 (Xbox Series X/S)

Sanctuaire des monstres

Clair de lune

Morkredd (Xbox Série X/S)

MotoGP 20

Mount & Blade: Warband

Mon temps à Portia

Narita garçon

NBA Live 18 **

NBA Live 19 **

NBA 2K21

Besoin de vitesse **

Besoin de chaleur rapide **

Need for Speed: Hot Pursuit Remastered **

Besoin de récupération rapide **

Besoin de rivaux de vitesse **

Néon Abysse

Néoverse

Nouveau conte de super chanceux

Prochain Space Rebels - à venir à confirmer

LNH 18 **

LNH 19 **

LNH 20 **

LNH 21 **

NHL 94 Rembobinage **

NieR: Automata Become as Gods Edition

Nuit dans les bois

No Mans Sky (Xbox Series X/S)

Prophète de nulle part

Voyageur Octopathe

Omno

Ori et la forêt aveugle : édition définitive

Ori et la volonté des feux follets (Xbox Series X/S)

Survivre à 2

Outriders (Xbox Series X/S)

Trop cuit! 2

Pandémie : le jeu de société

Payday 2 : édition Crimewave

Peggle 2 **

Phogs !

Pikuniku

Pillars of Eternity : édition complète

Pillars of Eternity II : Deadfire - Édition Ultime

Planet Coaster : édition console (Xbox Series X/S)

Plantes contre Zombies : Bataille pour Neighborville **

Plantes vs zombies guerre de jardin **

Plantes contre Zombies Garden Warfare 2 **

Champs de bataille de PlayerUnknown (PUBG)

Power Rangers : Bataille pour la grille

Proie

Projet Hiver

Psychonauts 2 (Xbox Series X/S)

Quake remasterisé

Rupture quantique

Rage 2

La pluie sur votre défilé

Raji : une ancienne épopée

Relecture rare

Recompiler (Xbox Series X/S)

ReCore : édition définitive

Red Dead en ligne

Reste : Des cendres

Risque biologique Resident Evil 7

Filles de la ville de la rivière

Arène de fusée **

Tournée Rory McIlroy PGA **

Rush : une aventure DisneyPixar

Ryse fils de Rome

Sable - à venir le 23 septembre 2021

Mépris - à venir à lautomne 2021

Porteur de Fléau

ScreamRide

Mer de solitude

Sea of Thieves (Xbox Series X/S)

Deuxième extinction (Xbox Series X/S)

Voisin secret

Guerrier de lombre 2

Broyeurs - à venir en décembre 2021

Signalis - à venir à confirmer

Tuer la flèche

Éleveur de Slime

Sniper Elite 4 (Xbox Series X/S)

Spirite

Renégats étoilés

Star Wars Jedi : Fallen Order ** (Xbox Series X/S)

Star Wars Battlefront **

Star Wars Battlefront II **

Star Wars : Escadrons ** (Xbox Series X/S)

State of Decay 2 : Juggernaut Edition (Xbox Series X/S)

État de décomposition : première année

Stealth Inc. 2: Un jeu de clones

Tremper

Stellaris : édition console (Xbox Series X/S)

Stranger Things 3 : le jeu

Rues de Rage 4

Rues de Rogue

Subnautica (Xbox Série X/S)

Overdrive au coucher du soleil

Le conte de la super chance

Superhot : Suppression du contrôle mental (Xbox Series X/S)

Supraland

Survivre à Mars

Contes de Vesperia : édition définitive

Dis-moi pourquoi : chapitres 1 à 3

Terrariums

Effet Tetris : Connecté (Xbox Series X/S)

LAnnacrusis - à venir à lautomne 2021

LAscension (Xbox Series X/S)

The Bards Tale ARPG : remasterisé et resplendissant

The Bards Tale IV: Directors Cut

La trilogie du conte du barde

The Dark Crystal : Tactiques de lÂge de la Résistance

The Dark Pictures Anthology: Man of Medan

The Elder Scrolls V : Édition spéciale Skyrim

The Elder Scrolls en ligne

Le mal à lintérieur

Le mal à lintérieur 2

Le Fauconnier (Xbox Series X/S)

Les jardins entre

The Gunk - à venir "2021"

Le petit acre

Le long sombre

The Medium (Xbox Series X/S uniquement)

Les mondes extérieurs

Les Sims 4 **

La poussée 2

The Walking Dead : la première saison complète

The Walking Dead : Saison 2

The Walking Dead : Michonne - La saison complète

The Walking Dead : A New Frontier - La saison complète (épisodes 1 - 5)

The Wild at Heart (Xbox Series X/S)

La collection remasterisée Yakuza

TheHunter : lappel de la nature

Thronebreaker: The Witcher Tales

Chute des Titans **

Chute des Titans 2 **

Tom Clancys Rainbow Six Siege Deluxe Edition (Xbox Series X/S)

Lampe torche III

Simulateur de combat totalement précis (aperçu du jeu)

Service de livraison totalement fiable

Nuits de Touhou Luna

Traceurs

Train Sim World 2 (Xbox Series X/S)

Tropique 6

Douze minutes (Xbox Series X/S)

Hôpital à deux points

UFC 3 **

UFC 4 **

Sous-titre

Déballage - à venir à confirmer

Démêler **

Démêler deux **

Héros indisciplinés

Non voyant - à venir à confirmer

Jusquà la fin

Bâtards du Vide

Warhammer : Vermintide 2 (Xbox Series X/S)

Wasteland 2: Directors Cut

Terres désolées 3

Wasteland remasterisé

We Happy Few (Xbox Series X/S)

Ce quil reste dEdith Finch

Lentrepôt de Wilmot

Wolfenstein : Le Nouvel Ordre

Wolfenstein : Le Vieux Sang

Wolfenstein II : Le nouveau colosse

Wolfenstein : Youngblood

Guerre mondiale Z

Worms Rumble (Xbox Series X/S)

ADM de vers

Fête des épaves

Xeno Crise

Yakuza 0

Yakuza 3 remasterisé

Yakuza 4 remasterisé

Yakuza 5 remasterisé

Yakuza 6 : Le chant de la vie

Yakuza Kiwami

Yakuza Kiwami 2

Yakuza : Comme un dragon (Xbox Series X/S)

Oui, votre grâce (Xbox Series X/S)

Yooka-Laylee et le repaire impossible

Zombie Army 4: Dead War (Xbox Series X/S)

Zoo Tycoon : Collection ultime danimaux

Alice le retour de la folie **

Banjo-Kazooie

Banjo Kazooie : N n B

Banjo-Tooie

Champ de bataille 1943 **

Battlefield 3 **

Champ de bataille : mauvaise compagnie **

Battlefield Bad Company 2 **

Bijou 2 **

Bijou 3 **

Légende brutale **

Crise **

Crise 2 **

Crise 3 **

Lenfer de Dante **

Espace mort **

Espace mort 2 **

Espace mort 3 **

Allumage de lespace mort **

Néon Double Dragon

Dragon Age : Origines **

Dragon Age 2 **

Anniversaire de la fable

Fable II

Fable III

Fallout 3

Fallout: New Vegas

Frénésie alimentaire **

Frénésie alimentaire 2 **

Champion de nuit de combat **

Armement de guerre

Engrenages de guerre 2

Gears of War 3

Gears of War : Jugement

Arme Lourde **

Jetpac ravitaillé

Joy Ride Turbo

Kameo

Effet de masse **

Effet de masse 2 **

Effet de masse 3 **

Médaille dhonneur aéroportée **

Bord de miroir **

Peggle **

Sombre parfait

Zéro noir parfait

Plantes contre Zombies **

Rage

Patin **

Patinage 3 **

SSX **

The Elder Scrolls IV : Loubli

Vive la Piñata

Viva Piñata: Trouble in Paradise

Zuma **

La revanche de Zuma ! **

Le noir **

Blinx - Le Balayeur du Temps

Crimson Skies: High Road to Revenge

Fuzion Frénésie

Psychonautes

The Elder Scrolls III : Morrowind

** inclus dans le cadre dEA Play pour les abonnés Ultimate uniquement.