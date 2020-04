Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Xbox propose deux services dabonnement pour les propriétaires de Xbox One. En plus de Xbox Live Gold , qui est obligatoire pour les jeux en ligne, il existe également un service dabonnement mensuel distinct pour les joueurs: Xbox Game Pass.

Il vous donne accès à plus de 200 jeux à télécharger et à jouer sur votre Xbox One pour un abonnement mensuel. Et, contrairement à lessai Project xCloud de la société, Google Stadia ou PlayStation Now , ce nest pas un service cloud, vous navez donc pas besoin de compter sur vos propres vitesses à large bande pour jouer.

Voici donc notre guide pratique du Game Pass pour Xbox One, y compris tous les jeux actuellement sur la plate-forme.

Xbox Game Pass est un service dabonnement mensuel qui donne accès à plus de 200 jeux, organisés par léquipe Xbox. Vous pouvez les télécharger et les lire aussi souvent que vous le souhaitez, tant que vous continuez à payer les frais mensuels. Certains dentre eux peuvent également devenir indisponibles à mesure que de nouveaux titres sont ajoutés, mais vous avez également la possibilité dacheter directement une collection à des prix spéciaux exclusifs aux membres.

Xbox One, Xbox 360 et les jeux Xbox originaux font partie de la gamme, les deux derniers grâce à la compatibilité descendante, donc il y a beaucoup de titres parmi lesquels choisir.

De plus, Microsoft ajoute des versions jour et date de ses propres jeux . Vous pouvez télécharger et jouer à Forza Horizon 4, Sea of Thieves et State of Decay 2, par exemple - exactement les mêmes jeux également disponibles dans les magasins.

Fonctionnement de la rétrocompatibilité Xbox One: la liste des jeux Xbox 360 et plus

Il est disponible pour les propriétaires de Xbox One, Xbox One S et Xbox One X. Xbox Game Pass pour PC est également disponible sur Windows 10, avec son propre jeu de jeux.

Xbox Games Pass est au prix de 7,99 £ par mois sur xbox.com/game-pass .

Vous pouvez annuler à tout moment pendant votre adhésion.

Une autre option vous fera économiser beaucoup dargent si vous vous abonnez également à Xbox Live Gold: Xbox Game Pass Ultimate. Il jette même Xbox Game Pass pour PC dans le mélange pour faire bonne mesure. Les trois adhésions ne vous coûtent que 10,99 £ par mois en ce moment.

squirrel_widget_158169

Xbox Game Pass est désormais disponible pour tous les joueurs Xbox One, Xbox One S, Xbox One S Édition entièrement numérique et Xbox One X. Vous avez juste besoin dun compte Xbox Live (qui est inclus dans Game Pass Ultimate).

Xbox Game Pass proposera toujours plus de 200 jeux, composés de titres Xbox One, Xbox 360 et Xbox dorigine rétrocompatibles. Certains pourraient être modifiés à lavenir pour dautres jeux, mais voici la liste actuelle de tous les jeux actuellement disponibles:

#IDARB

A Plague Tale: Innocence

Absolver

ACA NeoGeo Metal Slug X

Ace Combat 7: Skies Unknown

Après la fête

Age of Wonders: Planetfall

Alien: Isolement

Chroniques dAlvastia

ARK: Survival Evolved

Cricket de cendres

Astroneer

Bad North: Jotunn Edition

Batman: Arkham Knight

Battle Chasers: Nightwar

Désert noir

Blair Witch

Chrome flamboyant

Bord de saignement

Taché de sang: Rituel de la nuit

Bomber Crew **

Borderlands: la belle collection

Portail des constructeurs de ponts

Frères: un conte de deux fils

Enfants de Morta

ClusterTruck

Costume Quest 2

Crackdown 3

Créature dans le puits

Darksiders III

de Blob

Dead By Daylight: édition spéciale

Cellules mortes

Édition définitive de lîle morte

Dead Rising 4

Death Squared

Livrez-nous la lune *

Inclinaison du démon

Descendants

Devil May Cry 5

Saleté 4

Dirt Rally 2.0

Déshonoré 2

Disneyland Adventures

Condamner

eFootball PES 2020 Standard Edition

Entrez dans le donjon

Everspace

F1 2018

Fallout 4**

Farming Simulator 17

Felix The Reaper

Final Fantasy XV Royal Edition

Fishing Sim World: Pro Tour

Pour le roi

Forza Horizon 4: édition standard

Frostpunk: Édition console

Full Metal Furies **

Gato Roboto *

Gears 5 Ultimate Edition

Gears of War 4

Gears of War: Ultimate Edition

Giana Sisters: Twisted Dreams - Directors Cut

Goat Simulator

Gonner - Édition Blueberry

Grand Theft Auto V

Guacamelee! 2

Guacamelee! Championnat Super Turbo

Halo 5: Gardiens

Halo Wars 2

Halo Wars: Definitive Edition

Halo: Spartan Assault

Halo: la collection Master Chief

Hellblade: le sacrifice de Senua

Bonjour voisin

Hollow Knight: Voidheart Edition

Human Fall Flat

Hyperdot *

Indivisible

Voyage sur la planète sauvage

Jump Force

Killer Instinct Classic

Killer Instinct 2 Classic

Killer Instinct: Definitive Edition

Kingdom Come: Deliverance

Kingdom Hearts III

Kona

Tête de niveau*

Life is Strange 2 (Épisodes 1-5)

Lonely Mountains: Descente

Marvel contre Capcom: Infinite

Max: La malédiction de la fraternité

Mega Man Legacy Collection 2

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain

Metal Gear Survive

Metro 2033 Redux

Metro Exodus

Metro: Last Light Redux

Terre du Milieu: Shadow of War

Minecraft

Donjons Minecraft *

Minit

Momodora: la rêverie sous le clair de lune

Monster Hunter: World

Moonlighter

Mortal Kombat X

MudRunner

Munchkin: Quacked Quest

Mutant Year Zero: Road to Eden

Mon ami Pedro

Mon temps à Portia

Naruto à Boruto: Shinobi Striker

NBA 2K20

Chrome fluo

NieR: les automates deviennent une édition des dieux

Le voyage du vieil homme

Ori et la forêt aveugle: édition définitive

Ori et la volonté des mèches

Outer Wilds

Trop cuit! 2

Sans bœuf

Pandémie: le jeu de société

Pathologique 2

Payday 2: Crimewave Edition

Pikuniku

Pillars of Eternity: Complete Edition

Champs de bataille de PlayerUnknown

Power Rangers: Battle for the Grid

Proie

Rupture quantique

Rage 2

Relecture rare

ReCore: édition définitive

Reste: des cendres

Révélations Resident Evil

Rime

Riptide GP: Renegade

Rise & Shine

Riverbond

Rocket League

Ruiner **

Rush: une aventure DisneyPixar

Ryse fils de Rome

ScreamRide

Sea of Thieves: Édition anniversaire

Sel de mer

Voisin secret

Shadow Tactics: Blades of the Shogun

Shadow Warrior 2

Silence - The Whispered World 2 **

Tuer la flèche

Fumée et sacrifice **

Sniper Elite 4

State of Decay 2: Juggernaut Edition

État de délabrement: première année

SteamWorld Dig 2

Stellaris: Édition console

Subnautica

Sunset Overdrive

Super Luckys Tale

Très chaud

Supermarket Shriek

Survivre à Mars

Sword Art Online: Fatal Bullet

Tacoma

Tekken 7

Terraria

The Banner Saga

The Banner Saga 2 **

The Banner Saga 3

The Bards Tale IV: Directors Cut

La trilogie du conte du barde

Le livre des contes non écrits 2

The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited

The Escapists 2

La flamme dans le déluge

Les jardins entre

Le Jackbox Party Pack 3

Le jeu vidéo Lego Ninjago Movie

The Long Dark

Le seigneur des anneaux: jeu de cartes daventure

Les mondes extérieurs

The Surge 2

Le principe de Talos

Le test de Turing

The Walking Dead: la première saison complète

The Walking Dead: Saison deux

The Walking Dead: Michonne - La saison complète

The Walking Dead: A New Frontier - La saison complète (épisodes 1 à 5)

TheHunter: Appel de la nature

The Witcher 3: Wild Hunt

Ticket pour monter

Simulateur de bataille totalement précis (Aperçu du jeu)

Service de livraison totalement fiable

Tracks - Le jeu de train

Train Sim World

Hôpital de Two Point

Jeu doie sans titre

Vambrace: Cold Soul

Bâtards vides

Wandersong

Wargroove

Wasteland 2: Directors Cut

Wasteland Remastered

We Happy Few

Westerado: double canon

Ce qui reste dEdith Finch

Magicien de légende

Wolfenstein: le nouvel ordre **

Wolfenstein II: le nouveau colosse

Wolfenstein: Youngblood

World War Z

Worms WMD

Yakuza 0

Yokus Island Express

Yooka-Laylee

Zoo Tycoon: Ultimate Animal Collection

Banjo-Kazooie

Banjo Kazooie: N n B

Banjo-Tooie

Tresser**

Double Dragon Neon

Anniversaire de fable

Fable II

Fable III

Fallout: New Vegas

Armement de guerre

Gears of War 2

Gears of War 3

Gears of War: jugement

Hydro Thunder

Jetpac ravitaillé

Kameo

King of Fighters 98: Ultimate Match

Lego Star Wars III

Effet de masse

Metal Gear Solid HD Edition: 2 et 3

Metal Slug 3 **

MX vs ATV Reflex

Ninja Gaiden II

Perfect Dark

Perfect Dark Zero

Samurai Shodown II

Viva Piñata

Viva Piñata: Trouble in Paradise

Fuzion Frenzy

* À venir bientôt, ** Partir bientôt.