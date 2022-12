Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - La génération actuelle de consoles a peut-être élevé le jeu à un nouveau niveau, mais grâce à la décision de Microsoft d'intégrer les Xbox Series X et S dans le même écosystème que la Xbox One, elles sont toutes compatibles avec les mêmes accessoires.

Cela inclut les disques durs externes pour stocker les grandes collections de jeux.

Il y a quelques réserves, surtout avec les machines les plus récentes, mais si vous voulez stocker des dizaines (voire des centaines) de jeux Xbox One et/ou rétrocompatibles sur votre nouvelle ou ancienne console sans avoir à les retélécharger à chaque fois, vous pouvez le faire sur un disque USB 3.0 (ou supérieur).

De plus, en exclusivité pour la Xbox Série X/S, vous pouvez également utiliser une carte d'extension de stockage Seagate officielle pour augmenter la capacité de stockage interne.

Voici comment faire les deux.

Avant de commencer, il convient de noter qu'une Xbox One utilisera un disque externe exactement de la même manière que son disque interne, c'est donc une solution idéale qui pourrait améliorer considérablement le nombre de jeux que vous pouvez stocker en même temps.

Les Xbox Série X et S ne peuvent lire les jeux next-gen qu'à partir de leurs disques internes (ou de la carte d'extension de stockage), mais peuvent lire les jeux Xbox One, Xbox 360 et Xbox d'origine à partir d'une alternative USB (même si la reprise rapide est activée), il se peut donc que vous mettiez tous vos jeux rétrocompatibles sur un disque externe, réservant votre SDD interne aux jeux X/S natifs.

Choix d'un disque

Si vous avez une Xbox Series X ou Xbox Series S, vous pouvez opter pour une carte d'extension de stockage Seagate qui s'insère à l'arrière de l'une ou l'autre des machines next-gen.

Cette carte est disponible en 512 Go, 1 To et 2 To, mais elle est assez chère. Cependant, elle fonctionne exactement de la même manière que le stockage interne et c'est la seule extension qui permettra de bénéficier de toutes les fonctionnalités next-gen et des temps de chargement dont se targuent les deux machines.

Vous pouvez également utiliser un disque externe, à condition qu'il soit compatible USB 3.0 ou plus (en fait, vous pouvez en utiliser jusqu'à trois, un pour chaque port USB de la Xbox One S, Xbox One X, Xbox Series S ou Xbox Series X). N'oubliez pas cependant que, comme nous l'avons dit plus haut, les jeux optimisés pour les Xbox Series X et S ne seront pas lus à partir d'une clé USB. Il s'agit donc d'une solution pour la Xbox One et les autres jeux rétrocompatibles uniquement.

Si cela vous convient, vous avez le choix entre de nombreux disques externes. Nous avons opté pour un Seagate Game Drive de 2 To conçu spécialement pour la Xbox. Il est doté d'un port USB 3.0, ne nécessite pas de source d'alimentation externe et n'occupe donc pas de prise supplémentaire sous notre meuble AV, et sa façade ornée de la Xbox lui permet de s'intégrer parfaitement.

Vous pouvez également vous procurer une édition Xbox ou une version standard du disque de jeu WD_Black P10. Il est spécialement conçu pour les jeux, avec une construction solide et une capacité de stockage allant jusqu'à 5 To pour un peu plus de 140 €, ce qui est une bonne affaire pour cette capacité.

Vous pouvez même payer un peu plus et opter pour un disque à 7200 tours/minute (le Seagate Game Drive est à 5400 tours/minute) ou même un SSD externe piloté par USB, mais nous avons opté pour la commodité, l'absence de bruit et le prix.

Notez cependant qu'un SSD externe tiers peut offrir des temps de chargement plus rapides, mais ne se comportera pas de la même manière que la carte d'extension de stockage officielle.

La mise en place

Nous avons inclus des photos de la configuration d'un disque externe avec la Xbox One, mais elle est identique sur les Xbox Series X/S.

Une fois que vous avez votre disque en main, la configuration est simple. Branchez-le sur l'un des trois ports USB lorsque votre Xbox est allumée. Un message s'affiche à l'écran pour indiquer que le lecteur a été connecté.

Vous pouvez soit aller dans les paramètres en interagissant avec le message, soit vous y rendre manuellement et entrer dans les paramètres "Système".

Dans cette fenêtre, vous verrez l'icône "Périphériques de stockage". Sélectionnez-la et la page suivante affichera votre disque dur externe existant à côté du nouveau.

Selon toute probabilité, le disque devra être formaté avant de pouvoir être utilisé pour autre chose que le stockage de fichiers vidéo, d'images et de musique, surtout s'il sort directement de son emballage. La Xbox doit le faire elle-même. Choisissez donc le nouveau disque et faites défiler l'écran jusqu'à l'option "Formater". Sélectionnez "Format storage device" et un nouvel écran apparaîtra avec un clavier pour sélectionner le nom du disque.

Nous avons conservé le nom par défaut "External" et avons choisi d'installer de nouveaux jeux et applications sur le nouveau disque lorsqu'on nous le demande.

Le formatage du disque ne prend pas plus de cinq ou six secondes et c'est parti.

Sur l'écran Mes jeux et applications, vous verrez que l'ensemble de l'espace de stockage disponible, tant interne qu'externe, est regroupé en une seule statistique.

Nous vous recommandons également d'éteindre complètement votre Xbox One/Série X/S et de la redémarrer. Nous l'avons fait et le disque a très bien fonctionné juste après.

Déplacement des jeux et performances

Naturellement, la différence de performances entre un disque externe et le SSD intégré à la Xbox Série X/S est significative.

Toutefois, en ce qui concerne les modèles Xbox One, nos tests n'ont révélé aucune différence perceptible dans les vitesses de chargement en général.

Le déplacement des jeux entre les disques des consoles dépend des différentes technologies - c'est évidemment beaucoup plus rapide sur la next-gen. Mais le déplacement d'environ 60 Go sur la Xbox One X vers un disque externe a pris un peu plus de 40 minutes au total.

L'un des avantages du transfert des jeux du disque interne au disque externe est que vous pourrez jouer à vos titres téléchargés sur la Xbox One ou la Série X/S d'un ami en connectant simplement le disque dur à sa console et en vous connectant à votre profil. Vous n'aurez alors pas besoin de retélécharger les jeux auxquels vous souhaitez jouer.

Il en va de même si vous souhaitez déplacer vos propres jeux de la Xbox One à la Série X/S.

