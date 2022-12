Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Portkey Games a ouvert ses portes pour une nouvelle démonstration de gameplay autour de Poudlard Legacy cette semaine, montrant quelques nouveaux aperçus intéressants du jeu.

Il s'agit d'une vidéo assez détaillée qui présente la traversée du monde, le combat et d'autres activités annexes, et qui vaut donc la peine d'être regardée si vous attendez le jeu avec impatience.

Tout d'abord, vous pouvez voir comment voler sur un balai dans le monde ouvert, qui semble détaillé et luxuriant, ainsi que la possibilité de chevaucher un hippogriffe à la place, pour un look plus imposant.

Le showcase nous donne un aperçu rapide de la façon dont les zones changeront selon les saisons, avec un manteau de neige en hiver par exemple, avant de passer aux combats.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Au cours de cinq vagues, nous pouvons voir une série de sorts et d'objets utilisés au cours d'une session d'arène de duel, y compris l'Avada Kedavra.

La vidéo se termine par un aperçu de la salle des requêtes, une ressource bien connue des fans de la franchise qui abritera certaines améliorations que nous pourrons débloquer, notamment des vêtements personnalisables qui permettent d'augmenter les statistiques grâce à des propriétés magiques.

C'est une façon intelligente de lier les améliorations au monde du jeu, à notre avis. Le dernier rebondissement semble être l'aspiration de notre personnage dans un livre, un peu comme Harry et Ginny Weasley dans le journal de Tom Jedusor dans La Chambre des Secrets.

Les meilleures offres PlayStation du Black Friday 2022 : PS Plus, accessoires PS5 / PS4 et autres. Par Rik Henderson · 25 Novembre 2022 Les fans de PlayStation peuvent se réjouir, car il y a de nombreuses économies incroyables sur les accessoires et le PS Plus en ce Black Friday.

Nous supposons qu'il s'agit cette fois du livre de quelqu'un d'autre, mais il est logique qu'il ne soit pas le premier sorcier à séquestrer des souvenirs dans un tome. Nous devrons sans doute attendre pour en savoir plus sur ce sujet mystérieux.

Écrit par Max Freeman-Mills.