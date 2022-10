Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Cela fait un moment que Rocksteady n'a pas sorti de nouveau jeu, mais l'attente du prochain titre - Suicide Squad : Kill the Justice League.

Dans ce jeu, les joueurs prendront le contrôle de la fameuse équipe de méchants et devront affronter les grands noms de l'univers des comics DC, de Flash à Superman. Découvrez tous les détails clés ici.

Suicide Squad : Kill the Justice League : date de sortie

Nous attendons Suicide Squad : Kill the Justice League depuis un certain temps déjà - sa sortie était initialement prévue pour la fin 2022, après tout.

Cependant, le jeu est désormais annoncé pour le printemps 2023, sans plus de précision.

Nous avons pris la difficile décision de retarder Suicide Squad : Kill The Justice League au printemps 2023. Je sais qu'un retard est frustrant, mais ce temps est consacré à la réalisation du meilleur jeu possible. J'ai hâte d'apporter ensemble le chaos à Metropolis. Merci de votre patience. pic.twitter.com/VOSwTM6Zak- Sefton Hill (@Seftonhill) March 23, 2022

Ce retard a été annoncé en mars 2022 comme vous pouvez le voir ci-dessus, avec beaucoup d'avertissement, et nous n'avons pas entendu beaucoup de choses sur le jeu depuis ce moment-là, alors espérons qu'il ne faudra pas attendre beaucoup plus longtemps avant d'avoir une date de sortie plus ferme à mettre dans le calendrier.

Suicide Squad : Kill the Justice League platforms

Comme il s'agit d'une expérience next-gen (ou current-gen, en fait), vous ne pourrez jouer à Suicide Squad : Kill the Justice League que sur la PlayStation 5, la Xbox Series X/S ou un PC.

Cela signifie que nous aurons droit à des graphismes impressionnants, ainsi qu'à un son plus immersif et à un sens de l'échelle plus large grâce aux nouveaux matériels.

Suicide Squad : Tuer les bandes-annonces de la Justice League

Nous avons eu quelques aperçus de Suicide Squad : Kill the Justice League, sous la forme de différents types de bandes-annonces.

Le premier trailer teaser du jeu est sorti en août 2020.

Il s'agit d'une bande-annonce en images de synthèse, donc on ne peut pas en tirer grand-chose, mais elle mettait en évidence le ton recherché par Rocksteady avec des moments excentriques et drôles.

Ensuite, en octobre 2021, nous avons eu droit à une bande-annonce beaucoup plus proche de la réalité, qui présentait l'histoire du jeu et une série d'adversaires que nous devrons combattre.

Enfin, en décembre 2021, nous avons eu droit à une bande-annonce de gameplay qui présente des aperçus rapides de la façon dont chacun des quatre personnages du jeu se contrôlera, alors qu'ils tenteront de combattre Flash.

Suicide Squad : Tuer l'histoire de la Justice League

À partir des bandes-annonces publiées jusqu'à présent, il est possible de se faire une idée assez précise de l'histoire qui alimentera Suicide Squad : Kill the Justice League.

Comme dans les films et les bandes dessinées du même nom, il semble que nos antihéros seront recrutés en prison par Amanda Waller, forcés d'exécuter ses ordres s'ils veulent éviter d'être tués par des insectes plantés dans leur cou à tout moment.

Les quatre membres de l'escouade sont Deadshot, Captain Boomerang, Harley Quinn et King Shark, chacun ayant ses propres motivations et sa propre approche. Leurs luttes pour travailler ensemble comme une équipe sera sans doute une grande partie de l'arc de l'histoire.

Cette fois-ci, il semblerait que le tristement célèbre Brainiac soit le grand méchant, et qu'il ait réussi à infecter ou à contrôler les membres de la Ligue des Justiciers.

Dans les différentes bandes-annonces, nous avons eu des aperçus clairs de Flash, Superman, Wonder Woman, Green Lantern et, bien qu'il ne s'agisse pas de l'homme lui-même, la Batmobile suggère qu'il pourrait y avoir quelques échos de Batman à traiter, aussi. Le jeu se déroule dans le même monde que les autres jeux Arkham, après tout.

On peut donc s'attendre à ce qu'il s'agisse d'un jeu où l'escouade affronte chaque héros à tour de rôle (ou parfois en même temps), afin de les mettre hors d'état de nuire ou de les éliminer définitivement.

Le jeu se déroule à Metropolis, bien connue comme la capitale de l'univers DC.

Suicide Squad : Kill the Justice League

D'après ce que nous avons vu dans les bandes-annonces et ce que Rocksteady a dit jusqu'à présent, Suicide Squad : Kill the Justice League va s'appuyer sur tout ce qui a rendu les jeux Batman Arkham si géniaux, avec quatre personnages à jouer cette fois-ci.

Chacun d'entre eux aura apparemment un jeu de mouvements plus large et plus complexe que celui de Batman, ce qui signifie qu'il y aura de nombreuses possibilités d'expérimenter en se déplaçant dans ce qui ressemble à une version de Metropolis en monde ouvert pour remplir des missions et des objectifs.

Vous pouvez jouer seul et passer d'un personnage à l'autre à volonté, tandis que des robots contrôlent les trois autres, mais le jeu sera également lancé avec un système complet de coopération à quatre joueurs, avec des systèmes d'entrée et de sortie pour vous permettre de jouer comme bon vous semble.

Cela s'applique à l'ensemble du jeu, sans aucune section verrouillée à un seul personnage ou à un mode multijoueur ou solo, ce qui semble vraiment excitant. Nous ne savons pas encore si le multijoueur sera multiplateforme, mais nous resterons attentifs à ce détail.

