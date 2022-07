Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Le jeu de combat de Warner Bros. Multiversus a fait l'objet d'une hype discrète au cours des six derniers mois environ, grâce à des bandes-annonces et à un test alpha fermé qui a impressionné les quelques personnes qui y ont eu accès.

Aujourd'hui, les choses deviennent plus ouvertes, avec une bêta ouverte complète annoncée pour le 26 juillet.

Elle sera accessible à tous ceux qui veulent jouer, et sera disponible sur pratiquement toutes les plateformes : Playstations 5 et 4, Xbox Series X/S et Xbox One, et PC.

Tous ceux qui ont participé à l'alpha fermée auront automatiquement un accès anticipé à la bêta, qui débutera le 19 juillet. Si vous êtes impatient, vous pourrez également accéder à la bêta par le biais de drops Twitch pour les autres joueurs.

Selon l'annonce, toute progression réalisée par les joueurs au cours de la bêta sera reportée sur la version complète, ce qui est toujours un bonus appréciable.

Le jeu de combat met en scène des personnages issus d'un large éventail de propriétés de WB, de Batman à Game of Thrones et Scooby Doo, les réunissant dans des matchs qui rappelleront clairement aux joueurs Super Smash Bros.

Nombre d'entre eux seront également interprétés par des acteurs de la série ou du film original, ce qui, nous l'espérons, sera un moment très amusant et authentique lors de sa sortie.

Pourquoi le Corsair One i300 pourrait bien être le PC de jeu compact idéal. Par Pocket-lint International Promotion · 10 Peut 2022 Ce PC démontre qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une plateforme énorme pour obtenir de bonnes performances lors des jeux, et nous en sommes ravis.

Écrit par Max Freeman-Mills.