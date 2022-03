Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Rocksteady a pris la difficile décision de retarder la date de sortie de Suicide Squad : Kill the Justice League.

Initialement prévu pour fin 2022, il sortira désormais au "printemps 2023" à la place.

Le directeur créatif et co-fondateur du studio, Sefton Hill, a publié sur Twitter que le retard aidera Rocksteady à créer le "meilleur jeu possible".

Nous avons pris la décision difficile de reporter Suicide Squad: Kill The Justice League au printemps 2023. Je sais qu'un retard est frustrant, mais ce temps passe pour faire le meilleur jeu possible. J'ai hâte de ramener le chaos à Metropolis ensemble. Merci pour votre patience. pic.twitter.com/VOSwTM6Zak – Sefton Hill (@Seftonhill) 23 mars 2022

Suicide Squad : Kill the Justice League est un jeu d'action-aventure en monde ouvert se déroulant dans l'univers d'Arkham créé par le développeur.

Il présente Harley Quinn, King Shark, Deadshot et Captain Boomerang illumni de Suicide Squad et les oppose à des versions soumises au lavage de cerveau de Superman, Flash, Green Lantern et Wonder Woman.

Comme pour les films et les bandes dessinées les plus récents, le jeu ne semble pas se prendre trop au sérieux et les bandes-annonces publiées jusqu'à présent montrent qu'il y aura plus d'action et moins d'exploration que les titres de Batman Arkham .

Il sera disponible surPS5 , Xbox Series X /S et PC l'année prochaine.

Écrit par Rik Henderson.