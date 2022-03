La sortie de Hogwarts Legacy confirmée pour "vacances 2022"

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Hogwarts Legacy sera disponible surPlayStation 5 , PS4, Xbox Series X /S, Xbox One, Nintendo Switch et PC d'ici Noël.

Warner Bros et le sous-label Portkey Games ont confirmé la date de sortie comme "vacances 2022" lors de sa révélation de gameplay de 15 minutes dans le cadre d'une présentation spéciale sur l'état des lieux mercredi.

Hogwarts Legacy est un RPG à monde ouvert qui se déroule dans les années 1800, bien avant la naissance de Harry Potter et même de Newt Scamander. Il permet aux joueurs de créer leur propre étudiant de Poudlard avec une personnalisation approfondie des personnages, plusieurs sorts et potions à lancer et à fabriquer, des missions et des quêtes secondaires, et bien plus encore.

Une nouvelle menace pour le monde sorcier est révélée et vous et vos amis de chacune des quatre maisons - Gryffondor, Serpentard, Poufsouffle et Serdaigle - devez y faire face tout en apprenant votre métier dans les multiples leçons magiques de l'école.

La vidéo State of Play (que vous pouvez voir ci-dessus) a révélé des ennemis, des bêtes, les zones autour de Poudlard et la salle des exigences, où vous pouvez stocker les choses que vous avez découvertes et créer votre propre base d'opérations.

Tout a vraiment l'air très bien, et Warner a également publié une vidéo des coulisses pour en savoir plus sur le jeu.

Le jeu sortira sur toutes les plateformes plus tard cette année et nous vous tiendrons au courant de toute autre annonce ou détail ici : histoire de Hogwarts Legacy, formats et tout ce que nous savons jusqu'à présent sur le RPG Harry Potter .

Écrit par Rik Henderson.